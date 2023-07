Iratxe García acusa al PP de "querer poner en riesgo" los 140.000 millones de euros de fondos de recuperación de la UE

ZAMORA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del Partido Socialista y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha acusado al Partido Popular de "querer poner en riesgo" los 140.000 millones de euros que a España le corresponden del fondo de recuperación. Una "política de piedras en el camino" por parte de la derecha que ha hecho que "en Bruselas, a día de hoy, todo el mundo quiere que el domingo gane Pedro Sánchez".

Estas declaraciones han sido pronunciadas este miércoles en Zamora durante un acto con los candidatos socialistas al Congreso y Senado. La eurodiputada ha visitado la ciudad de Castilla y León para hablar de los fondos europeos y de cómo "una respuesta socialista a una crisis como la del COVID es el ejemplo de lo que está bien y lo que está mal".

García ha querido confrontar esta gestión con la realizada por el Partido Popular. "Es un partido que no tiene alternativa de Gobierno, que no tiene programa y que está instalado en la mentira, porque no puede rebatir a un Partido Socialista cargado de ideas, de proyectos y de maneras de mejorar la vida de los ciudadanos", ha apuntado.

La eurodiputada socialista ha agradecido al presidente Pedro Sánchez la gestión del coronavirus. "Un mandatario que durante la peor crisis que ha vivido la Unión Europea ha estado constantemente trabajando para la creación de un fondo de recuperación que finalmente fue una realidad", ha indicado. "Frente a ese compromiso con las personas, una vez más, el Partido Popular ha querido poner en riesgo en bastantes ocasiones esos 140.000 millones", ha ahondado.

Iratxe García ha asegurado que "todo el mundo en Bruselas quiere que el domingo haya una victoria del Partido Socialista en España" y por eso ha pedido el voto para sus candidaturas. "Pido el voto para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, para que los jóvenes puedan estudiar en igualdad de condiciones, para que las mujeres puedan vivir libres", ha enumerado. "Vamos a darlo todo estos tres días que nos quedan de campaña con ideas, propuestas e ilusión", ha comentado.

En su visita a Zamora, Iratxe García ha estado acompañada por el cabeza de lista al Congreso de los Diputados del PSOE por Zamora, Antidio Fagúndez, así como el número uno al Senado, José Fernández. Junto a ellos, han participado en el acto celebrado en el Mirador de San Cipriano una decena de militantes socialistas.