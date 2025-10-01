Irene Montero acusa al Ayuntamiento de Madrid de "coaccionar" a mujeres "con su propagada falsa contraria al aborto"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de "coaccionar" con su propaganda "falsa contraria al aborto", en alusión a la iniciativa aprobada por el Consistorio para informar en sus centros públicos del 'síndrome post aborto'.

"Imagina ir a abortar y que te obliguen a escuchar bulos que estigmatizan y sirven para atemorizarte coartando tu derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", ha escrito Montero en un hilo en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha asegurado que "la propaganda de Almeida incluiría falsas asociaciones del aborto con el alcoholismo, la anorexia o la depresión".

Ha recordado, asimismo, que la ley del aborto en España dice "claramente que no se puede condicionar el acceso al derecho al aborto a recibir información no solicitada" y ha lamentado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida siga los pasos de su precedesor en el cargo y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. "Las feministas le recordaremos también a él el camino. Aborto libre, legal, seguro y gratuito", ha añadido la dirigente de Podemos.

Por su parte, la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en rueda de prensa en el Congreso, ha asegurado que "las derechas, tanto PP como Vox, han demostrado durante todos estos años que son enemigos de los derechos de las mujeres que están en su punto de mira porque el feminismo es el movimiento social con más capacidad de transformación". Por ello, ha asegurado no estar sorprendida por la iniciativa.