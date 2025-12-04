Irene Montero apela al Gobierno a "ser igual de valiente" que RTVE, tras la retirada de España de Eurovisión 2026

Archivo - La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios tras el registro de una iniciativa en apoyo a Cristina Fallarás y en contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha apelado al Gobierno a "ser igual de valiente" que RTVE, después de que la corporación haya anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión.

"El Gobierno debe ser igual de valiente que RTVE y romper todas las relaciones con Israel", ha señalado Montero a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El comunicado de RTVE ha sido remitido tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

Ante ello, la secretaria política de Podemos ha manifestado que "da escalofríos" que Eurovisión "haya decidido mantener a Israel en el concurso", si bien ha defendido que, a su juicio, RTVE "manda un mensaje poderosísimo retirándose". "Hay que seguir presionando hasta parar el genocidio", ha sentenciado.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.