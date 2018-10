Irene Villa: "No porque tengas una discapacidad vas a tener un hueco ya asegurado"

Publicado 21/12/2015 19:10:16 CET

Irene Villa ha afirmado en declaraciones a Europa Press que "no porque tengas una discapacidad vas a tener un hueco ya asegurado" en política, en referencia a la petición de algunas entidades de incluir a personas con discapacidad en listas electorales.

Así, Villa ha comparado esta situación con otras cuotas, como por ejemplo, las de igualdad de sexo. "Es como lo de las cuotas de mujeres, si estás preparado y vales, sí, pero no porque tengas una discapacidad vas a tener un hueco ya asegurado", ha señalado.

"Yo soy mujer, pero no por ello ya tengo que tener un hueco, tienes que tener también tu preparación", ha indicado Irene Villa, quien ha afirmado que la preparación es "lo más importante".

Tal y como ha explicado, Villa conoce a personas con discapacidad a las que les han propuesto trabajar en Podemos "simplemente por ir en una silla eléctrica", y a su juicio, "hay que saber más cosas, no sólo tener discapacidad", pues "el objetivo es que no haya discriminación por ser mujer ni porque vas en silla, pero lo primero es tu currículum antes que tu discapacidad o tu sexo".

Preguntada sobre que unas 80.000 personas con discapacidad intelectual se hayan quedado sin votar en estas elecciones generales, Irene Villa se ha mostrado sorprendida al no conocer esta realidad. "No me he enterado de eso, madre mía", ha exclamado.

"Eso hay que mejorarlo, por supuesto, hay que preverlo de alguna forma y que todos podamos votar, que para eso está, que se nos llena la boca de democracia --ha apuntado--. A ver si es verdad que todos pueden votar".

"AHORA VIENE LO DIFÍCIL, LLEVARSE BIEN"

De este modo, Irene Villa ha afirmado a Europa Press que tras las elecciones "viene lo difícil", que a su juicio es "llevarse bien" y ha deseado que el nuevo Gobierno que se forme de cara a los próximos cuatro años sea "un Gobierno en el que estemos todos representados".

En este sentido, Villa espera que se forme "un Gobierno de todos a una, no de izquierdas o derechas enfrentados", así como "un Gobierno a favor de España y en beneficio de todos, no de unos u de otros". Asimismo, ha deseado que el nuevo Gobierno que se forme sepa "manejar armonía, convivencia y consenso para todos".

Por otro lado, según ha comentado, los resultados de las elecciones que se han celebrado este domingo 20 de diciembre se han debido a que la gente ha votado por las propuestas sociales. "Yo creo que este reto ha sido por eso, la gente ha votado a estos partidos emergentes por el tema social", ha indicado en referencia a Podemos y Ciudadanos.

INICIATIVA FLOR DULCE DE NAVIDAD

Actualmente, Irene Villa y su Fundación están llevando a cabo una iniciativa solidaria en la que un total de 50 personas con diferentes discapacidades elaboran Flor Dulce de Navidad para recaudar fondos para entidades como Fundación Síndrome de Down Madrid, entre otras asociaciones colaboradoras.

Con esta iniciativa, Fundación Irene Villa pretende vender en Madrid unas 700 piezas de este dulce típico de Navidad que, en total con la iniciativa celebrada en Asturias el pasado 18 y 19 de diciembre en el Gremio de Artesanos Confiteros, sumarán 1.000 bollos.

En concreto, trabajan en la iniciativa alumnos del Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de 50 personas con discapacidad, quienes se encargan de "bolear la masa para los pétalos de la Flor, luego lo meten en el horno y lo decoran con la compota de manzana, la harina, el huevo y lo empaquetan", según ha señalado Irene Villa.

La actividad cuenta con la participación de Down Madrid y el Centro Superior Hostelería Mediterráneo, además de la colaboración de [H]arina, Orio y Gourmet Experience de El Corte Inglés, donde también se vende el dulce. Asimismo, colaboran la empresa Ángel Díaz y Cartonajes Muñoz. El precio de venta de cada Flor Dulce de Navidad que se venderá por todo Madrid es de diez euros.

Para el año que viene, tal y como ha explicado Villa, su Fundación --que está integrada por su familia: su hermana, su marido, el padrino de su hijo y ella misma-- pretende "buscar más voluntarios" para intentar llevarla a cabo en más comunidades de España.

"NO SON POBRECITOS"

El objetivo de la iniciativa, tal y como ha indicado Villa, es la inclusión laboral de este colectivo, sin embargo, "hay un objetivo mayor, que es darle visibilidad y que España aprenda también de estas personas".

A su juicio, las personas con discapacidad son "unos fenómenos" porque "son personas que se abrazan, que se quieren, que se ríen, que disfrutan y que no están preocupados por lo que el resto de los mortales". "Es también importante que se vea y que se sepa que las personas con discapacidad son todo lo contrario a lo que nos imaginamos", ha señalado.

Asimismo, Irene Villa ha indicado que estas personas "no son pobrecitos, no dan pena, no dan compasión", sino todo lo contrario, ya que para ella este colectivo es un "ejemplo" tanto de "actitud positiva" como de "gente cariñosa, amorosa y trabajadora".