Isobar Good News identifica más de 1.000 noticias positivas durante su primer mes

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Isobar Good News ha identificado un total de 1.026 noticias positivas procedentes de cinco países distintos y doce medios analizados desde el pasado 25 de marzo, según ha informado Isobar España.

La compañía impulsora de esta iniciativa ha detallado que, entre el 15 al 21 de abril --ambos días inclusive--, Isobar Good News ha identificado un total de 263 noticias positivas procedentes de España, Estados Unidos, India, China y Australia.

En relación con la semana pasada, según ha explicado, esta cifra supone un incremento del 17% de noticias positivas. Las categorías de las informaciones continúan siendo tecnología, cultura, economía y deportes.

Asimismo, España vuelve a liderar el ranking con mayor volumen de noticias positivas analizadas, posición que ya obtuvo durante la segunda semana de análisis.

Por categorías, España lidera en deportes (26 de 69) y economía (33 de 68); China y Estados Unidos comprenden el mismo número de noticias sobre tecnología, siendo 17 el número total para cada país (de un total de 42); y Estados Unidos lidera en cultura (27 de 84).

Respecto a los medios identificados con noticias positivas, ha explicado que son los españoles Europa Press, 'ABC', 'El País' y 'El Mundo'; los estadounidenses 'The New York Times', CNBC y CNN y 'The Washington Times'; el indio 'Times of India'; el chino 'South China Morning Post'; y el australiano 'The Sydney Morning Herald'.

A través de inteligencia artificial, el equipo de Isobar detecta noticias positivas de diferentes fuentes de información fiables. "Si la información se convierte también en un 'virus, hay que combatirlo destacando las buenas noticias como antídoto y demostrar que en todos nosotros está la solución", defiende la compañía.