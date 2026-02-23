San Juan de Dios España elige a Jesús Etayo Arrondo como superior provincial para el próximo cuatrienio

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Jesús Etayo Arrondo ha sido elegido como nuevo superior provincial para el cuatrienio 2026-2030 de San Juan de Dios España, sucediendo en el cargo a Amador Fernández, que lideró la institución desde la unificación de la Provincia en 2021, según ha informado esta institución.

El nuevo superior provincial ha recibido el testigo de manos del Superior General, Hermano Pascal Ahodegnon. Tras su nombramiento, Etayo ha señalado que su intención es "empoderar del carisma a los colaboradores; ayudarles a ser conscientes de que tienen el don de la hospitalidad. Cuando un trabajador atiende a la persona con esa dedicación, cercanía, respeto y humanidad, es la expresión viva de la hospitalidad".

El equipo de Gobierno para el nuevo cuatrienio lo formarán Benigno Ramos Rodríguez (primer Consejero), José Antonio Soria Craus (segundo Consejero), Juan José Ávila Ortega (tercer Consejero), Isidoro de Santiago Sánchez (cuarto Consejero) y Eduardo Ribes Argente (quinto Consejero). Serán los responsables de "guiar la misión e implementar las líneas de futuro trabajadas durante el periodo Precapitular y el Capítulo".

El superior general de los jesuitas,Pascal Ahodegnon, ha instado a la institución a "atreverse a salir de la zona de confort para difundir la hospitalidad con audacia, sabiendo interpretar el tiempo presente para encontrar a las personas más frágiles e invisibles de la sociedad, dirigiendo la atención a aquellos a quienes nadie más mira".

Por su parte, el superior provincial saliente ha valorado los últimos cuatro años con "una mirada apreciativa que ha llevado a la esperanza", al tiempo que ha destacado "el impulso carismático que ha permitido ampliar la misión a nuevos ámbitos y crear nuevos dispositivos en la búsqueda constante de las nuevas necesidades".

La elección del nuevo superior provincial ha cerrado el II Capítulo Provincial San Juan de Dios España, una asamblea celebrada durante cinco días bajo el lema 'Ampliar la hospitalidad en un mundo cambiante' en Los Molinos (Madrid) y que ha reunido a 49 hermanos y colaboradores que han abordado los cuatro temas prioritarios que marcarán las líneas de futuro de la institución, Gobernanza- Colaboración, Necesidades Emergentes, Transmisión del Carisma y Vida de Hermanos.

EL NUEVO SUPERIOR PROVINCIAL

Jesús Etayo Arrondo nació el 26 de mayo de 1958 en Fustiñana (Navarra). Es diplomado en Enfermería y cuenta con estudios de Teología, Vida Religiosa, Pastoral de la Salud y un máster en Bioética. Fue ordenado diácono y presbítero en 1985.

Ha desarrollado su trayectoria principalmente en la formación y en la acción pastoral con colectivos vulnerables, especialmente en el ámbito de la salud mental. En el servicio de gobierno, fue Consejero Provincial y Superior Provincial entre 1995 y 2001, y ejerció como Superior General desde 2012 hasta 2024. Actualmente reside en la comunidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).