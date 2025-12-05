Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus presentarán Benidorm Fest 2026

Archivo - La cantante Melody posa tras ganar el Benidorm Fest 2025, a 2 de febrero de 2025, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). Ayer, 1 de febrero, se celebró la gala final del Benidorm Fest 2025, tras las semifinales del 28 y 30 de ener - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presentador Jesús Vázquez, el cineasta Javier Ambrossi, Inés Hernand y la cómica Lalachus serán los maestros de ceremonias del Benidorm Fest 2026, que se celebrará en la ciudad alicantina los días 10, 12 y 14 de febrero, según ha anunciado este viernes RTVE tras retirarse de Eurovisión por la participación de Israel.

"RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España", aseguraba el presidente, José Pablo López, en un comentario en X, recogido por Europa Press.

En este escenario, la Corporación ha destacado que Jesús Vázquez se incorpora a RTVE "después de una brillante trayectoria en la televisión privada, donde ha estado al frente de todo tipo de formatos de entretenimiento durante más de tres décadas".

Respecto a Javier Ambrossi, ha señalado que el director de cine, productor, guionista y actor debutará como presentador del Benidorm Fest en La 1, donde ya presentó la gala de los Premios Goya 2024 y fue también profesor de interpretación en 'Operación Triunfo' (2017-2018).

En cuanto a Inés Hernand, ha participado en todas las ediciones. Formó parte del elenco de presentadores del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2025 como la encargada de recoger los comentarios de los artistas desde la llamada Green Room después de sus actuaciones. En 2024 condujo el programa 'Benidorm Calling' en RTVE Play.

También regresa al certamen Lalachus tras participar el año pasado en 'La noche del Benidorm Fest', un especial que analizaba en La 1 todo lo ocurrido en la gala final. Este año se sumará a los presentadores de la gran final y conducirá este programa especial posterior junto a Inés Hernand.

Lalachus también formará parte del trío de presentadores de 'Benidorm Calling', el programa previo a cada gala en RTVE Play junto a Ángela Fernández (Open Play, Divas Calling, El Grand Prix) y Juanjo Bona (MasterChef Celebrity, Qué decirte que no sepas)

El cartel del Benidorm Fest 2026 está formado por Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mayo, Mikel Herzog Jr., Miranda!&bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, y Tony Grox y Lucycalys. Las canciones se publicarán el próximo 18 de diciembre.

Además de sus presentadores, el Benidorm Fest 2026 estrenará otras novedaes, como nueva imagen, a cargo del diseñador gráfico Iñaki San Juan, y equipo artístico, formado por Sergio Jaén, director artístico, y el bailarín Borja Rueda, coreógrafo.

Otra de las grandes novedades de la edición es que la candidatura ganadora, además del tradicional micrófono de bronce, obtendrá un premio en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción. Los rendimientos de los derechos editoriales del tema ganador volverán a ser en su totalidad para la autoría.