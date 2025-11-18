José Miguel Doval, reelegido presidente de la Real Sociedad Canina de España durante cuatro años más

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Extraordinaria de socios de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha reelegido a José Miguel Doval como presidente para un nuevo mandato de cuatro años, como informa la entidad en un comunicado.

Entre los objetivos de la nueva presidencia de Doval, figuran la consolidación de España en la Federación Cinológica Internacional (FCI) para promover el reconocimiento de otras razas españolas, como el Alano Español y el Podenco Andaluz y, de esta manera, "impulsar desde este organismo más iniciativas para proteger más y mejor a las razas caninas y su cría selectiva".

Asimismo, en su nuevo mandato pretende posicionar a España como sede de grandes competiciones internacionales, como el Campeonato del Mundo de Perros de Muestra, la Exposición Europea de 2027, la candidatura para la Exposición Mundial 2031, el Campeonato de Europa de Retrievers 2027 o la Liga Latina de Clubes.

Doval ha asegurado que se centrará en reforzar el papel de las Sociedades Caninas como núcleos territoriales de la cinofilia, aumentar la relación y el trabajo de los Clubs de Raza, así como el de los Grupos de Deporte y completar el proceso de digitalización de los servicios.

Además, "este nuevo mandato no va solo de continuar, sino de dar un salto para consolidar el peso de España en la FCI, defender a nuestros criadores especializados en plena aplicación de la Ley de Bienestar Animal y reafirmar" a España "como capital mundial del perro", ha asegurado Doval.

En esa línea, añade que tienen "la responsabilidad de que cada avance normativo, cada gran campeonato y cada nuevo reconocimiento de una raza española se traduzca en más protección, más conocimiento y más prestigio para nuestros perros y para la cinofilia española".