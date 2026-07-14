Josep Pedrerol y Atresmedia acuerdan poner fin a su relación tras más de una década

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Atresmedia y Josep Pedrerol han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su vinculación profesional, según ha informado la cadena, que destaca que el periodista ha liderado durante más de una década uno de los proyectos "más exitosos y reconocibles de la televisión deportiva en España".

En este sentido, recuerda que durante estos años, Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, al frente de 'El Chiringuito', "un formato que ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de una propuesta única basada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte".

De esta forma, 'El Chiringuito' cerrará su vinculación con Atresmedia el próximo 20 de julio con un especial de la final del Mundial. Josep Pedrerol también finaliza así su trayectoria al frente de 'Jugones', en laSexta.

"Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con 'El Chiringuito', nos sentimos más que felices. Y al mediodía con 'Jugones' hemos logrado ser el referente de la información polideportiva", ha señalado Pedrerol.

Por su parte, el director general de Atresmedia Audiovisual, José Antonio Antón, ha destacado que tras 13 años de trayectoria compartida, quieren agradecer a Josep Pedrerol y a su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. "Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro", ha añadido.

Atresmedia agradece a Josep Pedrerol su profesionalidad, dedicación y contribución al éxito de uno de los formatos más emblemáticos de su oferta televisiva. Asimismo, quiere reconocer el trabajo de todo el equipo que ha hecho posible la trayectoria de 'El Chiringuito' durante estos años y les desea los mayores éxitos en sus nuevos retos profesionales.