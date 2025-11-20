Los judíos celebran la "amplia representación española" en la Cumbre de alcaldes contra el antisemitismo de París

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), entidad que representa oficialmente a los judíos españoles, ha celebrado la "amplia participación española" en la Cumbre de alcaldes contra el Antisemitismo, celebrada este miércoles y jueves en París.

La delegación española, según ha precisado la FCJE, estaba formada por siete alcaldes y dos representantes municipales: los regidores de Torremolinos, Torrelodones, Castrillo Mota de Judíos, Rivadavia, Tui, Hervás y Fuenlabrada y representantes municipales de Madrid y Barcelona.

El presidente de la FCJE, David Obadía, quien, según explica la Federación, ha impulsado y facilitado la presencia de los representantes españoles en esta cita internacional, ha destacado la importancia de la Cumbre "en un momento en el que es crucial dotar a los ayuntamientos de herramientas eficaces para combatir el antisemitismo".

La Cumbre, organizada por el movimiento Combat Antisemitism y el Ayuntamiento de París, ha reunido a más de un centenar de alcaldes de toda Europa con el objetivo de analizar el crecimiento del antisemitismo, compartir buenas prácticas y promover estrategias coordinadas para su prevención y erradicación, según ha informado la FCJE.