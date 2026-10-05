Los judíos españoles piden al futuro gobierno que proteja su derecho a vivir la fe "sin temor ni coacciones"

Archivo - Varios hombres con kipá. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha pedido al futuro gobierno que salga de las elecciones del 29 de noviembre que mantenga el diálogo, persiga los delitos de odio y proteja el derecho de los judíos a vivir su "fe e identidad sin temor ni coacciones".

"Al nuevo gobierno resultante de las elecciones la FCJE le solicitará que continúe el diálogo y colaboración constructivos que históricamente hemos mantenido con los diferentes gobiernos, además de que se aplique de forma rigurosa la ley contra los delitos de odio, que se garantice la seguridad de las instituciones y escuelas judías en España y se proteja el derecho de los españoles de religión judía a vivir nuestra fe e identidad sin temor ni coacciones en el espacio público", han subrayado desde la FCJE, en declaraciones a Europa Press.

La federación ha explicado que la comunidad judía española es "ideológicamente plural y un reflejo, como no podía ser de otra manera, de las diferentes formas de pensar del pueblo español" y, en este sentido, ha asegurado que "votará en conciencia buscando el bien de todos".

Además, la FCJE ha valorado "positivamente" el "mantenimiento de los canales de comunicación y la interlocución formal con las distintas administraciones del Estado", así como "el compromiso sostenido con la preservación de la memoria de la Shoá y la protección de las instituciones e instalaciones religiosas y culturales judías" en España.

Si bien, al mismo tiempo, ha lamentado y denunciado las "desafortunadas declaraciones proferidas por miembros de ultra izquierda del gobierno de coalición que se podrían considerar como antisemitas o de incitación al odio referidas a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás a partir de los hechos dramáticos del 7 de octubre" de los que, según recuerdan, se cumplen tres años.