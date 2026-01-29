Los judíos lamentan el fallecimiento del investigador del judaísmo Carlos del Valle Rodríguez

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha lamentado el fallecimiento del investigador Carlos del Valle Rodríguez, "un gran estudioso de la presencia judía en la península ibérica".

Doctor en Teología por la Universidad Antoniana de Roma, doctor en filología semítica por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en filología semítica y judaística por la Universidad de Munich, Carlos del Valle desarrolló gran parte de su carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas investigando sobre el judaísmo en nuestro país, según recoge la FCJE.

"Con él perdemos una importante figura que se esforzó toda su vida por poner de relieve el patrimonio cultural, literario, científico y religioso de la comunidad judía española, llegando a ser calificado por algunas fuentes como patrimonio de la Humanidad", ha subrayado la Federación.

Según recuerda la FCJE, publicó "numerosos libros, entre ellos la primera y única edición de la Misná en castellano"; difundió el resultado de sus estudios e investigaciones "a través de una editorial que fundó él mismo: Aben Ezra", y dirigió el anuario Iberia Judaica, "el único dedicado íntegramente al estudio del judaísmo en la península ibérica".