Junts enmienda la ley del PSOE y baja a 40km/h en ciudad y 60km/h en carretera el exceso de velocidad considerado delito

Archivo - Un cartel que indica un radar de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora en la autovía A-3, a 30 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4.760.000 movimientos de largo recorrido con moti - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Junts per Catalunya ha registrado una enmienda de modificación a la proposición de ley del PSOE que modifica el artículo 379.1 del Código Penal para castigar a quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor superando en 40 kilómetros por hora (km/h) el límite máximo reglamentario en vía urbana o en 60 kilómetros por hora en interurbana.

Así lo exponen los catalanes en una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, con la que buscan endurecer el texto original propuesto por el PSOE, que ya castiga los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.

En su caso, el PSOE ha registrado una enmienda en la que plantea actualizar el anexo IV de la Ley de Tráfico para revisar el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad y garantizar una "coherencia" entre la respuesta administrativa y la penal.

La propuesta socialista mantiene la estructura de infracciones graves y muy graves, pero ajusta los tramos de velocidad y la pérdida de puntos.

Según la justificación del PSOE, la modificación del anexo IV pretende combatir uno de los factores con mayor incidencia en la siniestralidad vial, como es la velocidad, corrigiendo "desajustes" entre la tipificación penal y la infracción administrativa y dotando al sistema sancionador de una mayor capacidad disuasoria.

Además, el Grupo Plurinacional Sumar ha presentado tres enmiendas de adición en forma de nuevas disposiciones finales, dos de ellas dirigidas a modificar el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Una primera propuesta introduce criterios de graduación de las multas en función de la capacidad económica del infractor, con incrementos de hasta el 500 por ciento para rentas superiores a 100.000 euros y reducciones de hasta el 30 por ciento para quienes perciban hasta 1,5 veces el salario mínimo. Sumar ha introducido esta medida en otras iniciativas legislativas propias y de otros grupos, como la de la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida del PSOE, que fue rechazada en el Congreso.

"CARRIL DE EMERGENCIA" EN AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS

Otra enmienda de Sumar plantea de nuevo incorporar la figura del "carril de emergencia" en autopistas y autovías en caso de retenciones, así como restricciones específicas a los adelantamientos de camiones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada en situaciones excepcionales y episodios de nieve. Ambas medidas fueron presentadas también como enmiendas a la norma del PSOE sobre el alcohol en la conducción.

El tercer añadido de este grupo modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la obligatoriedad de procurador cuando las víctimas de accidentes de tráfico perseguidos como delito de lesiones imprudentes ejerzan la acusación particular, de modo que puedan ser representadas únicamente por letrado.

Por su parte, el Grupo Popular en el Congreso centra su enmienda en la exposición de motivos de la iniciativa del PSOE, reclamando una revisión "desde el máximo rigor técnico y jurídico" de los actuales umbrales penales en materia de velocidad.

El PP pide que cualquier cambio se inscriba en una política "integral" de seguridad vial y que se recaben informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, de la Fiscalía de Seguridad Vial y de otros organismos especializados antes de fijar nuevos límites.