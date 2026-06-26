Justicia otorga la Orden del Mérito Constitucional a Boti García, Mili Hernández y Charo Alises por su activismo LGTBI+

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, junto a Boti García, Mili Hernández y Charo Alises en el acto 'Orgullo y Justicia. Dignidad, visibilidad y reconocimiento: mujeres que ampliaron nuestra democracia' - MINISTERIO DE JUSTICIA

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha otorgado este viernes la Orden del Mérito Constitucional a la activista por los derechos LGTBI+ Boti García, a la fundadora de la librería especializada en la comunidad LGTBI Berkana, Mili Hernández, y a la presidenta de la Asociación LGTBI+ Ojalá de Málaga --entidad federada de la Federación Estatal LGTBI+--, Charo Alises, por su contribución a la defensa de derechos del colectivo.

En el acto 'Orgullo y Justicia. Dignidad, visibilidad y reconocimiento: Mujeres que ampliaron nuestra democracia' organizado por Justicia en el Palacio de Parcent, el titular del ramo, Félix Bolaños, ha reconocido a las activistas su contribución "decisiva", la generación de referentes y el fortalecimiento de los valores constitucionales de igualdad, libertad y no discriminación.

En su discurso, Bolaños ha agradecido a las tres galardonadas por "haber hecho que España sea mejor", aunque ha lamentado que la sociedad "todavía hoy, en parte, es machista". Por ello, ha ensalzado su papel en una sociedad en la que, según ha denunciado, aún hay hombres que "piensan que las mujeres son de su propiedad".

Así pues, Mili Hernández, quien ha desarrollado una labor pionera en el ámbito cultural y editorial como fundadora de la primera librería especializada en temática LGTBI+ de España e Hispanoamérica y de la editorial Egales, ha señalado que en los últimos 33 años ha sido "testigo de la relevancia del activismo cultural" a través de las vidas de quienes se han acercado a su librería. "Sus miradas han pasado del miedo a la alegría lectora", ha espetado.

Por su parte, Charo Alises, una de los principales referentes en la defensa jurídica de los derechos LGTBI+ y la lucha contra los delitos de odio, ha evocado unas palabras del ex fiscal general estadounidense Ramsey Clark: "Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar".

Mientras que Boti García, exdirectora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad, ha mantenido que en el acto "se honra y reconoce a muchas mujeres que soñaron con ser libres sin llegar a alcanzar nunca su sueño" y ha lamentado que las mujeres "para ganar" tienen que dejarse "muchas veces la vida y siempre muchas lágrimas".

BOLAÑOS AGRADECE SUS PAPELES

En este sentido, el ministro ha aplaudido a cada una de las premiadas. Bolaños ha querido destacar de Charo Alises que convirtiese al Derecho "una herramienta de protección", mientras que a Hernández le ha reconocido su papel como librera, y ahora editora, al haber devuelto al colectivo autores que les habían "robado" y por dar oportunidades a autores cuando las editoriales "no publicaban literatura homosexual".

Por otro lado, ha recordado que García "abrió las puertas" de la lucha del colectivo y que ha llevado a España a ser "el primer país en derechos LGTBI".

"Los derechos hay que trabajarlos, lucharlos, reivindicarlos y conseguirlos para que formen parte del BOE", ha sostenido el socialista a la vez que ha remarcado la importancia de continuar con el activisimo, dado que, en su opinión, "nada de los conseguido está garantizado".

De este modo, ha honrado el papel de "tres mujeres que decidieron que el silencio no era en camino, que callarse no te llevaba a ninguna parte".

RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS

Por otro lado, el ministro ha anunciado que pondrá "una placa para honrar como lugar de memoria a todas las mujeres que sufrieron el Patronato de la Protección de la Mujer". De hecho, el Palacio de Parcent --sede de algunas dependencias del Ministerio y donde este viernes se ha organizado el evento-- fue la sede de esta institución.

Según Bolaños, esta institución era "el brazo ejecutor del Estado" que encerraba, castigaba y "en ocasiones hacía desaparecer" a mujeres con el pretexto de "velar por la moral femenina". Además, ha recordado a Isabel Balderrama, quien, a sus 14 años, fue la última víctima mortal de dicha organización, en 1983.

Sobre ello, ha agregado que aún "hay gente que añora que haya ciudadanos de primera y de segunda" y que el "antídoto" contra estas personas es "el derecho, el orgullo y la Justicia".