KISS FM estrenará en septiembre 'The Bryan Adams Radio Show', un nuevo espacio presentado por el propio Bryan Adams - KISS FM

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

KISS FM estrenará el próximo domingo 6 de septiembre, a las 21.00 horas, 'The Bryan Adams Radio Show', un nuevo espacio semanal presentado por el propio artista canadiense Bryan Adams, según ha anunciado la emisora.

De este modo, de 21.00 a 00.00 horas, Bryan Adams "abrirá las puertas de su universo musical para compartir grandes canciones" suyas y de otros artistas, recuerdos, influencias e historias que han marcado su trayectoria.

La emisora ha señalado que "no se trata solo de una selección de clásicos, sino de un viaje sonoro guiado por una voz absolutamente inconfundible: la de un artista que ha escrito, interpretado y producido algunas de las canciones más importantes de la historia reciente del pop-rock".

'The Bryan Adams Radio Show' permitirá a los oyentes disfrutar de canciones de artistas como The Police, Steve Winwood, Sheryl Crow, Shania Twain, Coldplay, Matchbox Twenty, Tina Turner y, por supuesto, del propio Bryan Adams.

"La llegada de Bryan Adams a KISS FM supone un nuevo paso en la apuesta de la cadena por ofrecer a sus oyentes una programación musical con grandes nombres propios, contenidos diferenciales y una conexión directa con los artistas que han construido la banda sonora de varias generaciones", ha destacado KISS FM.

Bryan Adams cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, con canciones como 'Summer of '69', 'Heaven', 'Run To You', 'Please Forgive Me', 'Have You Ever Really Loved a Woman?', 'All For Love' o '(Everything I Do) I Do It for You'.

A lo largo de su carrera, Adams ha ganado un premio Grammy, ha acumulado 16 nominaciones a estos galardones y ha sido reconocido con numerosos premios internacionales. También ha sido distinguido en Canadá con algunos de los máximos honores culturales del país, incluida su entrada en el Canadian Music Hall of Fame y en el Canadian Songwriters Hall of Fame, además de su reconocimiento como Oficial de la Orden de Canadá.