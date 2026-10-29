Las labores en el accidente, que deja 68 muertos, se intensifican al amanecer tras una noche con 500 personas trabajando

Primer plano de uno de los trenes accidentados en Urda.- EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO) 29 (EUROPA PRESS)

Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid.

A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Toledo se prepara para, con el trabajo de hasta 25 médicos forenses, empezar con las labores de identificación de 52 de los 68 cadáveres con los que se ha saldado el accidente.

Los centros de donación de sangre de la Comunidad Autónoma amanecen igualmente a pleno rendimiento, y la doctora Elena Madrigal, coordinadora de la Red de Hemodonación, Hemoterapia y Hemovigilancia (RHHH) de Castilla-La Mancha, ha animado en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha recogidas por Europa Press a acercarse a todos los puntos de recepción, recordando que la donación "tiene que ser todos los días".

La portavoz del SUMA de la Comunidad de Madrid, Pilar Rodríguez, por su parte, ha señalado que se va a mantener a lo largo del día el dispositivo de atención a las víctimas que ayer se estableció en la estación de Atocha, con personal del SUMA, SAMUR y Cruz Roja.

En cuantor a los trabajos de colaboración de los medios de Emergencias de Madrid en la zona del accidente, ha precisado que han estado trabajando hasta las 4:30 horas de la madrugada ayudando en la elevación de los convoyes para comprobar si hay víctimas.

El número de viajeros atendidos por el SUMA asciende a un total de 83 y después fueron derivados a la red hospitalaria de Castilla La Mancha.