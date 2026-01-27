Lanzan el reto mundial 'OFF February' para borrar las redes sociales del móvil durante los 28 días del mes de febrero

OFF Festival Cartel - MOVIMIENTO OFF

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento OFF ha lanzado el reto mundial 'OFF February', una llamada a la acción global que nace como respuesta a la hiperconectividad y la saturación digital que caracterizan la vida contemporánea.

En concreto, esta iniciativa propone borrar las aplicaciones de redes sociales del smartphone durante los 28 días de febrero con el objetivo de recuperar el tiempo que de media se dedica a estas plataformas y que cifra en torno a 54 horas al mes.

De este modo, 'OFF February' se presenta como una invitación a la acción, y al mismo tiempo, como una oportunidad colectiva para retomar el control de la atención y reconectar con experiencias significativas fuera de las pantallas.

La iniciativa cuenta con el apoyo de 55 organizaciones en todo el mundo, de Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Francia. España ocupa un lugar central en el despliegue, ya que es donde nació el movimiento, que cuenta con una red de espacios colaboradores (librerías, bares, restaurantes, espacios culturales, etc.), que se pueden consultar en su página web.

Además, el impacto del reto se medirá a través de la encuesta 'Barómetro OFF', desarrollada junto a profesionales de la salud y equipos de investigación.

Asimismo, distintas ciudades del mundo acogerán el próximo 7 de febrero la acción 'Walk instead of Scroll' que consiste en caminatas de 5,04 kilómetros --equivalentes a la distancia media que se recorre haciendo 'scroll' en un smartphone durante 28 días-- y que el movimiento OFF propone trasladar simbólicamente al espacio físico.

"Vivimos en un contexto de hiperconectividad que está teniendo un impacto profundamente negativo en nuestra salud, nuestra atención y nuestra capacidad de estar presentes", ha explicado Diego Hidalgo, impulsor del movimiento, en la presentación de la iniciativa este martes en Madrid.

A su juicio, "las redes sociales plantean ante todo un coste de oportunidad: las decenas de horas que la gente pasa haciendo scroll han canibalizado el tiempo que dedicaba a la actividad física, la socialización, la lectura o a dormir. No se trata de rechazar la tecnología, sino de recuperar el control sobre nuestro tiempo y nuestra atención".

Para Mar España, de Plataforma Control Z, "en España existe barra libre digital, hay que regular el acceso de los niños y adolescentes al mundo digital". "Pedimos que tanto los smartphones como las consolas y otros dispositivos digitales, se vendan con control parental para que se vigilen los contenidos y el tiempo dedicado a ellos", ha reclamado.

Mientras, la pediatra María Salmerón, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, ha enfatizado en que "la adolescencia es un momento importantísimos de desarrollo neuronal. Es una etapa muy impulsiva y las pantallas hacen que sea aún más impulsiva y condicionan el desarrollo neuronal para el futuro". "Pero esto también nos afecta a los adultos. Un ejemplo comprobado científicamente: mirar el móvil 30 minutos antes de dormir, modifica nuestro ciclo circadiano y produce insomnio", ha apostillado.

ACCIONES EN MADRID

Sobre las diferentes actividades, la ciudad de Madrid se convertirá en la sede del primer 'OFF Festival' con una agenda de encuentros, debates y acciones para repensar la relación con la tecnología digital. La programación comienza el próximo 3 de febrero en el Espacio Larra, con una mesa redonda titulada 'Una imagen vale más que mil palabras, pero ¿podemos seguir confiando en lo que vemos?'.

El jueves 5 de febrero, el Liceo Francés será sede de la conferencia performativa 'Despertar de la anestesia digital', con el fundador del Movimiento OFF. Además, el 7 de febrero se sumará a la 'Walk Instead of Scroll'.

La programación continúa el 13 de febrero en el Ateneo La Maliciosa con la charla-coloquio 'Desdigitalización y aprendizaje' a cargo del maestro y divulgador de la campaña Escuela Saludable de Ecologistas en Acción, Javier Zarzuela. Después, el 14 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes, se dará la conferencia performativa 'San Valentín Digital' sobre el amor en tiempos de hiperconexión, con el artista Guillem González y el antropólogo visual Fran Grima.

El festival también incluye la presentación del espectáculo 'Super Connected' del músico británico Tim Arnold, que tendrá lugar el viernes 20 de febrero en el Teatro Soho de Madrid, con la que se abordan las complejidades y paradojas de nuestra conexión digital.

El 26 de febrero la Fundación Ortega Marañón será el escenario de la presentación del informe de 'CyberGuardians 2026', junto a expertos del sector. El festival se cerrará el 27 de febrero en el Ateneo La Maliciosa, con la charla-coloquio 'Desdigitalización, radiofrecuencias y salud', a cargo del doctor Ceferino Maestú Unturbe.