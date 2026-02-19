laSexta ficha a Aimar Bretos, que ya prepara un nuevo programa para su 'prime time'

Aimar Bretos - LASEXTA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El periodista y comunicador Aimar Bretos se suma al equipo de laSexta, donde presentará un nuevo programa en 'prime time', según ha anunciado este jueves la cadena de Atresmedia.

El grupo de comunicación ha detallado que Bretos liderará este nuevo espacio y que llegará muy pronto al prime time, producido por Newtral. Bretos compatibilizará este proyecto con sus actuales desempeños en la Cadena SER, donde presenta y dirige 'Hora 25' desde 2021.

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y comenzó su trayectoria en la radio local. En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa 'Hoy por Hoy'. En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de 'Hora 25'.

Según ha destacado Atresmedia, a lo largo de su trayectoria "ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual". La labor de Bretos ha sido reconocida con galardones como Antena de Oro y el Premio Ondas.

Después del fichaje de Marc Giró, el periodista donostiarra se suma ahora al plantel de presentadores y comunicadores de laSexta, con El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Alfonso Arús, Alberto Chicote, Antonio García Ferreras, Nuria Roca, Jordi Évole, Iñaki López, Cristina Pardo, Dani Mateo, Josep Pedrerol, Glòria Serra, José Yélamo, Ana Pastor, Helena Resano, Gonzo, Rodrigo Blázquez, Mamen Mendizábal, Joaquín Castellón, Ana Cuesta o Gotzon Mantuliz, entre otros.