Laura Pausini se reúne con el Papa León XIV y le regala una canción inédita inspirada en San Francisco de Asís

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha reunido este miércoles con Laura Pausini en el Vaticano, y la cantante le ha regalado una canción inédita inspirada en San Francisco.

El Pontífice se ha declarado "admirador" de Laura Pausini desde su primer Festival de Sanremo en 1993, donde ganó en la categoría de Nuevos Talentos. "Mi secretaria es su mayor fan en Latinoamérica", ha añadido durante el encuentro, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vaican News'.

Por su parte, la artista ha asegurado sentirse "muy afortunada". "Todo esto me pone un poco nerviosa", ha confesado la cantante, entre sonrisas, bromas y algunas frases en español, idioma que ha aprendido en sus numerosas giras mundiales.

Laura Pausini ha obsequiado al Papa con una canción inédita, una interpretación de su tema 'Hermano Sol, Hermana Luna', del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. "¡Espero que le guste!", ha exclamado.

León XIV ha recordado que el próximo año, a partir de enero, se celebrará un año jubileo completo dedicado a San Francisco, conmemorando el 800 aniversario de su muerte, durante el cual también se exhibirán sus restos. "Así que lo elegí a propósito", ha indicado Pausini, a lo que el Papa ha añadido que es "verdaderamente providencial".

La cantante italiana ha estado acompañada durante su visita por una delegación de la edición italiana de la revista musical Billboard Italia, encabezada por el representante musical Tommaso Perna, quien, junto con la coeditora Silvia Danielli, ha entregado a la Papa una placa simbólica de Billboard Women in Music. Este evento, organizado anualmente por Billboard , busca que las voces femeninas sean siempre reconocidas en el mundo de la música, tanto las artistas como quienes trabajan en la industria.