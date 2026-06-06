León XIV bendice a entidades sociales en CEDIA frente a la indiferencia: "Gracias por el servicio que hacéis"

1093792.1.260.149.20260606193744 El Papa León XIV (i) a su llegada al CEDIA 24 horas, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visita el centro de información y acogida de Cáritas donde se desarrolla el proyecto social CEDIA 24 horas, ubicado en el barrio madrileño de L - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha improvisado unas palabras tras su visita al centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid, situado en el barrio de Lucero, en el distrito de Latina. Al terminar este encuentro, se ha dirigido a la parroquia de la Crucifixión del Señor, anexa al centro, donde ha bendecido a miembros de entidades sociales a quienes ha a agradecido el servicio que realizan.

"Agradezco muchísimo todas las asociaciones representadas aquí, gracias por este hermoso servicio que hacéis porque este es el signo de la esperanza en el mundo de hoy, es el Evangelio vivo que todos queremos ver, todos queremos sentir, experimentar, pero que muchas veces es perdido y olvidado por la gran indiferencia que afecta muchas veces a nuestra sociedad", ha afirmado el pontífice en unas palabras improvisadas.

En la parroquia se encontraban 230 personas esperando la bendición del Papa, representantes de más de 80 entidades sociales de la diócesis de Madrid.

"Vosotros tenéis en vuestras manos esa gran posibilidad de ofrecer esperanza a nosotros y a todo el mundo. Y gracias por esto, gracias por los sacrificios, gracias por decir sí a Jesús crucificado, gracias por abrazar la cruz para llegar ustedes, nosotros, todos, caminando juntos a la esperanza, a la alegría de la resurrección. Muchas gracias", ha añadido.

El Papa también ha asegurado estar "muy contento de esta primera visita dentro de la Arquidiócesis de Madrid" y ha precisado que el hecho de visitar una parroquia "que se llama Crucifixión es señal no de muerte, sino de esperanza, de nueva vida, de resurrección y de la salvación que Jesús ofrece a todos nosotros".

El acto ha concluido con un rezo del Papa y posterior bendición, que ha puesto fin al primer acto social de León XIV en Madrid. A continuación, tendrá lugar la Vigilia de los Jóvenes en la Plaza de Lima de la capital.