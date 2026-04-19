León XIV pide "reconstrucción y esperanza" para Angola, "un país bellísimo pero lastimado" por la guerra civil

El Papa León XIV en su llegada a Kilamba, un suburbio de la capital del país, Luanda, a 19 de abril de 2026. - Christoph Sator/dpa

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido "reconstrucción" y "esperanza" para Angola, "un país bellísimo pero lastimado" por "una larga" guerra civil que dejó en el país una "secuela de enemistades y divisiones, de recursos malgastados y de pobreza".

"Podemos y queremos construir un país en el que se superen para siempre las viejas divisiones, en el que desaparezcan el odio y la violencia, en el que la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir. Sólo así será posible un futuro de esperanza, sobre todo para los numerosos jóvenes que la han perdido", ha expresado León XIV durante la misa celebrada este domingo en Angola, en la explanada de Kilamba de la capital del país, Luanda.

El Pontífice, que ha comenzado la homilía saludando en portugués a los más de 100.000 fieles presentes --según cifras del portal de noticias del Vaticano, Vatican News--, ha animado además a "mirar hacia el futuro con esperanza y construir la esperanza del futuro" y ha pedido a los presentes que "no tengan miedo de hacerlo".

PIDE PRESENCIA DE LA IGLESIA EN ANGOLA

Ante los problemas sociales y económicos y las diferentes formas de pobreza que sufre Angola, el Papa León ha pedido la presencia de una Iglesia "que sepa escuchar el lamento de sus hijos" y "reavivar la esperanza perdida".

"La historia de su país, las consecuencias aún difíciles que deben soportar, los problemas sociales y económicos y las diferentes formas de pobreza reclaman la presencia de una Iglesia que sepa acompañarlos en el camino", ha subrayado el Pontífice

En este sentido, ha señalado "Angola necesita obispos, sacerdotes, misioneros, religiosas y religiosos, laicos y laicas que tengan en el corazón el deseo de entregar su propia vida y ofrecérsela unos a otros, de comprometerse en el amor y el perdón mutuos, de construir espacios de fraternidad y de paz, de realizar gestos de compasión y solidaridad hacia quienes más lo necesitan".

El viaje apostólico por África del Papa se extenderá hasta el próximo jueves 23 de abril. Su siguiente viaje, el cuarto de su pontificado, tendrá lugar en menos de dos meses y será a España --del 6 al 12 de junio-- donde pasará por Madrid, Barcelona y Canarias. Por ahora, hay confirmados cuatro actos de la visita del Papa: en Madrid, una vigilia de oración con jóvenes en la plaza de Lima y la celebración de la Santa Misa y el Corpus en Cibeles; en Canarias, una misa en el estadio de Gran Canaria y otra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.