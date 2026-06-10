León XIV recuerda que mañana empieza el Mundial de Fútbol: "La vida no es para lucirse en solitario"

El Papa León XIV - David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha señalado que este jueves 6 de junio comenzará el Mundial de Fútbol y ha apuntado que este deporte recuerda que "la vida no es una carrera para lucirse en solitario".

"Mañana comenzará el Mundial, y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos", ha señalado en una publicación en la red social X el Pontífice, en consonancia con una de sus intervenciones a su paso por Barcelona.

En este contexto, León XIV ha advertido de que "quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego". "Y quien no sabe vivir con los demás y para los demás, todavía no ha entendido la vida", ha puntualizado.

El mítico Estadio Azteca, en Ciudad de México, acogerá este jueves la inauguración del vigesimotercer Mundial de Fútbol, el primero con tres países organizándolo y el de mayor participación, con 48 selecciones que ansían un trono que defiende Argentina y al que aspira con firmeza y con argumentos futbolísticos España.

El pistoletazo de salida del Mundial de Fútbol será a las 21.00 horas con el México-Sudáfrica, el primero de los 104 partidos, con la final el 19 de julio en el MetLife de Nueva York.