El Papa se reúne una hora con 6 víctimas de abusos y acoge sus propuestas para dar una respuesta más eficaz

El Papa León XIV se reúne con los obispos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - J.J. Guillén / EFE / Pool

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

León XIV se ha reunido este lunes 8 de junio con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia de España, con las que ha mantenido un encuentro privado de casi una hora de duración, según han informado fuentes del Vaticano.

Durante esta conversación, según las mismas fuentes cada uno de los presentes, partiendo de sus "dolorosas experiencias personales", presentó al Papa algunas propuestas para hacer más eficaz la respuesta de la Iglesia ante casos tan "dramáticos".

En este sentido, aseguran que el Pontífice escuchó con "afecto" y "atención", aseguró su cercanía -y la de toda la comunidad eclesial-, y reafirmó su compromiso para que las propuestas recibidas "sirvan de base para nuevos esfuerzos, de modo que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente saludable, donde las heridas encuentren consuelo y sanación". Las víctimas han estado acompañadas por personal eclesial comprometido con la labor de cercanía y apoyo a las víctimas.

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la organización del encuentro, en su mayoría las víctimas prodecen de las atendidas por el Defensor del Pueblo, así como otras del Proyecto Repara del Arzobispado de Madrid y también de la Conferencia Episcopal Española.