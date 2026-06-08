El Papa se reúne en Nunciatura con la reina Sofía, Feijóo, Ayuso y víctimas de abusos y continúa con su agenda

Nunciatura - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha salido de la Nunciatura a 17:47 horas de la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se ha reunido previamente con la reina doña Sofía; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y grupos de víctimas de pederastia. Además, ha almorzado con los obispos.

Lo ha hecho entre gritos de curiosos agolpados fuera del perímetro de seguridad junto a los periodistas. Entre las personas que se han acercado a saludar al Pontífice a la puerta de la Nunciatura, ha habido varias familias con bebés. Quieren que el Papa bendiga a sus hijos, al igual que ha hecho con muchos bebés estos días.

El Pontífice se ha convertido en el primer Papa en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados y de reunirse con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde ha realizado un saludo. En la Nunciatura, ha almorzado con los prelados en un en cuentro largo, al que han llegado y han salido en autobús.

León XIV se ha desplazado desde Nunciatura para asistir a una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral homónima, situada junto al Palacio Real a menos de un kilómetro de la Puerta del Sol. El último destino de la agenda del Pontífice será el encuentro multitudinario a las 19.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, situado en el Paseo de la Castellana.