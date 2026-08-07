León XIV se reunirá con Macron, visitará la UNESCO, Notre-Dame y se reunirá con víctimas de abusos en su viaje a Francia

El Papa León XIV. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se reunirá con el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, visitará la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO), rezará en la catedral de Notre-Dame de París así como en el santuario de Lourdes y se reunirá con víctimas de abusos, durante su viaje a Francia, del 25 al 28 de septiembre de 2026, según ha informado el Vaticano.

De acuerdo con el Programa oficial publicado este viernes por la Oficina de Prensa del Vaticano, serán cuatro días en los que el Pontífice pronunciará nueve discursos, cuatro homilías, un saludo, una oración del Ángelus y un Rosario.

El quinto viaje apostólico internacional de León XIV comenzará el 25 de septiembre con la salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino rumbo a París, donde llegará después de más de dos horas de vuelo.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de París/Orly, a las 10.00 horas, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y, a continuación, el Pontífice se dirigirá al Palacio del Elíseo para encontrarse con el presidente de la República. Posteriormente, se encontrará con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el mismo Palacio del Elíseo, donde pronunciará su primer discurso.

Por la tarde, León XIV visitará la sede de la UNESCO, donde pronunciará su segundo discurso. A las 17.15 horas, presidirá la celebración de las vísperas con los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y seminaristas en la Catedral de Notre-Dame de París y, por la noche, a las 21.00 horas, presidirá una vigilia con jóvenes en el Estadio de Francia en Saint-Denis.

Entre otros actos, el sábado 26 de septiembre el Papa visitará el Centro de Acompañamiento e Integración Social 'Maison Bakhita', un centro de acogida a migrantes administrado por la archidiócesis de París y, por la tarde, presidirá una misa en la Plaza de la Concordia, tras la cual se dirigirá al aeropuerto para volar hacia Lourdes.

A su llegada, el Pontífice se dirigirá a la Gruta de las Apariciones de Massabielle, en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde presidirá una oración.

Además, el domingo 27 de septiembre se reunirá con los obispos de la Conferencia Episcopal de Francia y, a las 11.00 horas, celebrará una misa en la pradera del Santuario y recitará el Ángelus. Por la noche dirigirá un rosario y una procesión con antorchas en el santuario.

Finalmente, el lunes 28 de septiembre, el Papa volará a Metz, al noreste del país, lugar de nacimiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Allí presidirá un encuentro interreligioso en el Centro de Conferencias Robert Schuman y participará en el encuentro 'En las raíces de Europa por la paz y la unidad'. A las 16.00 horas, tendrá lugar una misa en la Catedral de San Esteban y a las 18.30 horas será la ceremonia de despedida, en el Aeropuerto Internacional de Metz-Nancy-Lorena, desde donde saldrá de regreso al Vaticano.

Según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha añadido que "durante el viaje apostólico, el Papa León XIV se reunirá en privado con varias víctimas de abuso en la Iglesia" y que "las propias víctimas participarán en los preparativos de este encuentro", aunque no ha precisado la fecha, el lugar ni el número de participantes.