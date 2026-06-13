León XIV, a la tripulación del Falcon que lo trasladó a Roma: "Muchas gracias por habernos salvado"

El Papa León XIV, delante del avión Falcon que lo trasladó de España a Roma. - EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO/'X'

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha agradecido a la tripulación del Falcon, que lo trasladó a Roma tras los problemas técnicos y el retraso que experimentó el avión en el que iba a viajar, por haberle "salvado", según ha informado este sábado el Ejército del Aire.

"Muchas gracias por habernos salvado", han sido las palabras que el Papa ha dirigido a la tripulación del Falcon del Ala 45.

Estas suponen "un reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de quienes trabajan cada día por España", interpreta el Ejército del Aire y del Espacio en una publicación de este sábado en la red social X.

El Papa, junto a parte de la delegación eclesiástica, aterrizó en Roma este viernes por la noche tras concluir su viaje apostólico a España, a bordo de un avión Falcon que le ofreció el Rey Felipe VI.

Estaba previsto que volase en un avión de la compañía Iberia, pero este experimentó problemas técnicos y se retrasó, ante lo que bajó de la aeronave y, posteriormente, el Rey le cedió el Falcon para su viaje de vuelta.

Mientras, el resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, regresaron en otro avión puesto a su disposición por Iberia.

A su regreso a Roma, León XIV expresó su gratitud por "la cálida acogida y la generosa hospitalidad" que le han brindado durante esta visita, en un mensaje dirigido al Rey Felipe VI y difundido por la Santa Sede.

"Asegurándole a usted y a todos los españoles mis continuas oraciones por la paz y la unidad de la nación, invoco cordialmente sobre cada uno de ustedes abundantes bendiciones divinas", añadió.