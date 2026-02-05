'Leonardo' deja al menos 7 heridos, una mujer desaparecida, desalojos en Grazalema (Cádiz) y ríos desbordados

Viviendas anegadas de agua en la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo, tras el paso de la borrasca Leonardo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Leonardo' sigue causando estragos en España y deja poblaciones incomunicadas, decenas de carreteras con cortes o dificultades para la circulación, así como evacuaciones, desalojos y rescates de personas. En toda España, se han registrado al menos siete heridos, hay una persona desaparecida y preocupa la crecida de los ríos en varias zonas de España. Sin embargo, la situación más grave se está dando en Cádiz (Andalucíz) y, en concreto, en el municipio de Grazalema.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" del municipio, ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Además, el Gobierno de España está contribuyendo con 600 miembros de Guardia Civil y de Policía Nacional a ayudar a los afectados. Más allá de esta zona, se ha ordenado, entre otras, el desalojo de las áreas inundables de todos los municipios de la cuenca del río Guadalquivir en Córdoba, incluida la capital.

Al margen de en Cádiz, hay otras poblaciones incomunicadas como 200 vecinos en distintos puntos Órgiva (Granada), por la crecida de los ríos Chico y Guadalfeo.

Precisamente, preocupan las crecidas de varios ríos andaluces, por ejemplo el río Ubrique, que discurre por este municipio de la sierra de Cádiz. El Ayuntamiento de la localidad (también situada en Cádiz) ha elevado la alerta a nivel 2 de emergencia ante la crecida y ha pedido a los vecinos que vivan en plantas bajas próximas a su cauce que se reubiquen en plantas más altas.

Mientras, la diputación de Granada celebrará un pleno extraordinario y urgente este viernes para solicitar que, por los efectos del temporal, la provincia sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, la anteriormente conocida como declaración de zona catastrófica.

Sobre las 18.00 horas, el temporal había provocado el corte de más de 171 carreteras de la red viaria, tanto por inundaciones como desprendimientos, de las que 145 se encuentran en Andalucía, con Cádiz como la provincia más afectada.

HERIDOS Y UNA PERSONA DESAPARECIDA

Las consecuencias de la borrasca han dejado varios heridos en distintas zonas de España. Así, una mujer ha sido trasladada al hospital debido al temporal por viento tras el desprendimiento de un ventanal de uno de los comercios de hostelería en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los bomberos del cuerpo provincial han atendido además a una joven por una contusión en el brazo y un hombre de 55 años que se ha golpeado contra una farola.

Además, tres niños de diez y once años han resultado heridos de carácter leve al caerse la chapa del tejado de un colegio ubicado en la calle Hermano Pedro Ignacio de Cartagena (Murcia). Asimismo, un hombre de unos 30 años ha resultado herido con politraumatismos tras quedar sepultado por un muro que se ha venido abajo en Puebla de Don Fadrique, en el norte de la provincia de Granada, a causa de los desperfectos acumulados por las lluvias persistentes y el viento de los últimos días con el temporal.

Desde este miércoles, un dispositivo de búsqueda está intentando localizar a una mujer que ha caído al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, que aún no ha sido localizada.

PREOCUPACIÓN EN RÍOS DE OTRAS PARTES DE ESPAÑA

En Galicia, una de las comunidades autónomas más afectadas por las borrascas durante los últimos días, la acumulación de lluvias ha provocado la crecida del caudal de numerosos ríos y, en concreto, en la demarcación Miño-Sil, se han registrado inundaciones en las riberas en varios municipios de la provincia de Ourense. Las principales incidencias se han recogido hasta ahora en el río Arnoia, a su paso por Baños de Molgas, donde se han cerrado los paseos fluviales y algunas vías de comunicación.

Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado de que mantiene activo este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, también a su paso por la localidad de Titulcia, en Algete y en Valdepeñas; del río Manzanares en Rivas-Vaciamadrid; y del río Alberche en Aldea del Fresno.

En Badajoz, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha advertido que el río Gévora "continúa subiendo" y que se espera que "no haya tregua" en la tarde de este jueves, a tenor de lo cual ha anunciado que se ha cortado el acceso a la pedanía del mismo nombre.

INCIDENCIAS POR EL VIENTO

Las rachas de viento han dejado hasta el mediodía de este jueves un total de 200 servicios por parte de los bomberos de Valencia. Hasta las 18:41, se han registrado más de 977 incidencias en la Comunidad de Madrid por fuertes rachas de viento. En total, el cuerpo de bomberos autonómico ha realizado por el momento un total de 209 intervenciones, fundamentalmente retirada de ramas o árboles caídos, y saneamiento de cornisas y fachadas.

Mientras tanto, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido un total de 159 llamadas vinculadas a 131 incidentes relacionados con las rachas de viento. La mayoría se han referido a derrumbes (60) y obstáculos en la vía pública (43), localizándose principalmente en los municipios de Cartagena (49) y Murcia (35).