¿Lloverá en Semana Santa? Esto es lo que dicen los expertos de Meteored

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El climatólogo de Meteored Samuel Biener ha avanzado que la Semana Santa será "inestable", "ligeramente" más fresca en el sur peninsular y más cálida en los archipiélagos. En la misma líneas que sus compañeros, los meteorólogos de Meteored José Miguel Viñas y Francisco Martín, ha explicado que el calentamiento global y los mares más cálidos en torno a España darán lugar a fenómenos meteorológicos más extremos.

Así, Biener ha avanzado que se producirá una Semana Santa "bastante variable", que por otra parte es "lo habitual". De acuerdo con su pronóstico, hay posibilidades de que se formen anticiclones de bloqueo nuevamente en latitudes altas y de que eso facilite o favorezca que los descuelgues de aire frío o las bolsas de inestabilidad se descuelguen hacia el entorno de España.

"Por tanto, hablaríamos de una situación en principio variable e inestable. Insisto, aunque este escenario sea el más probable no significa que necesariamente se vaya a cumplir, pero de momento es lo que tenemos a día de hoy", ha puntualizado.

El climatólogo ha añadido que no se observan tendencias significativas de temperatura para los días grandes de la Semana Santa, si acaso cierta tendencia a una Semana Santa "ligeramente más fresca" de lo habitual" para algunas zonas de la Meseta Sur y de Andalucía. En cambio, los valores en los archipiélagos serían "un poquito más altos" para lo normal para mediados de abril.

Con respecto a las condiciones normales para la semana del 13 al 20 de abril, Biener ha explicado que las máximas más altas se producen en Andalucía, Vega del Guadiana, Murcia y en Canarias, donde rondan los 22-24ºC en las horas centrales. Por el contrario, las más bajas se registran en zonas de montaña, donde aún es habitual estar bajo cero en estas fechas.

En comparación con otros años, ha indicado que sí que se está viendo una tendencia al alza de las temperaturas en los últimos años. "De hecho, la primavera se está difuminando y las estaciones de transición duran cada vez menos en España. El verano, por ejemplo, le está comiendo terreno a la primavera", ha enfatizado.

En lo que respecta a la precipitación, el climatólogo ha explicado que la media es elevada en las zonas del noroeste peninsular, sobre todo en Galicia, y más escasas en el sureste y en Canarias. Aún así, ha recalcado que hay una gran variabilidad interanual y que ha habido Semanas Santa con lluvias importantes, como la de 2024 o la de 2019.

En este aspecto, ha señalado que "en un mundo cálido, con una atmósfera más cálida y rodeados prácticamente de aguas cálidas", aumentan las posibilidades de que las situaciones meteorológicas sean más extremas. "Lo hemos visto ahora recientemente, en marzo, con intensidades muy altas de precipitación y con fenómenos tornádicos y con tormentas, con mucho aparato eléctrico, que no es muy habitual en esta época del año", ha subrayado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO DARÁ LUGAR A SEMANAS SANTAS MÁS EXTREMAS

Mientras, el meteorólogo de Meteored José Miguel Viñas ha advertido que debido al cambio climático hay una tendencia de que la primavera --y, por tanto, la Semana Santa-- sea más extrema en el futuro. En su opinión, las predicciones del futuro se van a ir focalizando en posibles fenómenos meteorológicos extremos, que "están aumentando de frecuencia, de magnitud" y "no tanto en si se va a poder hacer una procesión en una ciudad".

Por su parte, el meteorólogo de Meteored Francisco Martín ha hablado de que el país está rodeado de mares "relativamente cálidos, capaces de suministrar un plus de energía y un plus de humedad" debido al calentamiento climático. "Tenemos gasolina de primera, estamos rodeados de mares con una gran cantidad de energía almacenada en sus senos. No solamente el Mediterráneo, que siempre nos fijamos en él, sino también el Atlántico", ha subrayado.

A su vez, ha incidido en que que la estratosfera y la troposfera se han acoplado estos días y están dando lugar a una situación de bloqueo sobre Groenlandia. Según su previsión, esta zona y Norteamérica afrontarán una irrupción de aire ártico que se agudizará entre el 7 y el 12 de abril. A España le cogerá de "refilón". Sin embargo, tendrá que lidiar con el paso de borrascas "como ha ocurrido en marzo".