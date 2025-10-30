La lluvia dejará 100 l/m2 en el noroeste peninsular hasta el domingo, con hasta 25ºC en el sureste, según Eltiempo.es

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia recorrerá el noroeste peninsular de mañana viernes hasta el domingo, mientras que en el sureste del territorio las máximas serán de hasta 25ºC, según la predicción de Eltiempo.es. De acuerdo con la predicción, se podrán recoger 100 l/m2 durante este fin de semana en el suroeste de Galicia, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura.

En concreto, el portal meteorológico espera lluvias a últimas horas del viernes y durante la madrugada del sábado en Galicia, así como en Asturias, Cantabria y Castilla y León. A su vez, no descarta precipitaciones en el resto del Cantábrico, La Rioja, Navarra y al norte de Extremadura. En este marco, las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Castilla y León y el interior sur de Galicia.

Durante el sábado día 1 las lluvias seguirán avanzando por el noroeste, aunque lo harán muy lentamente. De esta manera, el Día de Todos los Santos comenzará con precipitaciones sobre Cantabria, País Vasco y sobre todo en Castilla y León y norte de Extremadura, donde continuarán las más intensas. Mientras, irán remitiendo en Galicia y Asturias.

En las horas centrales del día, el pronóstico recoge que las lluvias caerán en el sur y este de Castilla y León, País Vasco, La Rioja, Navarra, norte de Extremadura. De hecho, Eltiempo.es ha apuntado a que podrían llegar incluso a Madrid durante la tarde y que no se puede descartar algún chubasco aislado en puntos de Extremadura, oeste de Andalucía, norte de Castilla-La Mancha y en zonas de montaña de Aragón.

Durante la madrugada y la mañana del domingo, Eltiempo.es ha avanzado que el frente irá debilitándose. Aún así, no rechaza que pueda haber precipitaciones débiles y aisladas en puntos del este peninsular que afectarán a puntos de Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha, de Andalucía y Baleares.

La estabilidad se irá imponiendo en la mayor parte del país a lo largo de la jornada. Sin embargo, las lluvias de un frente muy debilitado también recorrerán el extremo norte. De esta manera, caerán precipitaciones débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y en el área pirenaica.

HASTA 27ºC EN CANARIAS EL DOMINGO

En lo que se refiere a las temperaturas, el portal meteorológico ha explicado que las mínimas de primeras horas del sábado no serán especialmente bajas. Aún así, se bajará de 10ºC en puntos del interior noroeste como en Galicia, la Cantábrica, noroeste de Castilla y León, este de Castilla-La Mancha y en el entorno de las grandes cordilleras. Sin embargo, no se esperan heladas salvo en puntos de Pirineos y de la Cantábrica más occidental.

A lo largo del día, las temperaturas seguirán en general suaves y sin grandes cambios, si bien habrá descensos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Por otro lado, puntos del sur peninsular, en el Mediterráneo y el valle del Ebro registrarán máximas de entre 20 y 25ºC. Mientras tanto, las temperaturas rondarán los 20ºC en la zona centro, estarán más cerca de los 15ºC en el Cantábrico y en el interior norte y superarán los 25-27ºC en Canarias.

Por último, Eltiempo.es ha avanzado que el domingo llegará una masa de aire más fría, por lo que los termómetros bajarán en gran parte del país. En este sentido, ha apuntado a que este descenso se notará especialmente en las mínimas, que pueden dejar a primera hora temperaturas por debajo de los 10ºC en casi todo el interior peninsular e incluso por debajo de los 5ºC en la meseta norte.