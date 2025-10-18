Lluvia y niebla activan este sábado avisos en Mallorca y Lugo, con máximas en aumento en Cantábrico y Galicia de 30ºC

Archivo - Dos hombres caminan entre la niebla en la aldea prerromana de O Cebreiro, Concello de Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias activan este sábado los avisos en Mallorca, con precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado (l/m2) y la niebla activará los avisos en Lugo, mientras que las temperaturas máximas aumentan en el Cantábrico y en litorales de Galicia, con máximas de 30ºC en Ourense, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este sábado que sea un día de transición en la Península y Baleares, con nubes altas entrando por el oeste y nubes bajas con bancos de niebla por la mañana en la vertiente oriental, así como cielos poco nubosos o despejados en el resto.

A últimas horas, se espera la llegada de un frente atlántico que tenderá a cubrir los cielos en el tercio noroeste y dejará probables precipitaciones en Galicia y zonas aledañas, además de abundante nubosidad alta que avanzará de oeste a este en el resto.

Asimismo, no se descartan algunos chubascos en litorales de la fachada oriental peninsular que, puntualmente, podrían ser fuertes en zonas de la costa de Cataluña por la mañana y en el interior de Mallorca por la tarde. También serán posibles las lloviznas en el Estrecho. Mientras, en Canarias se espera un predominio de nubes altas en Lanzarote y Fuerteventura, mientras que los restos de sistemas frontales dejarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en el resto.

Asimismo, serán probables las nieblas matinales en interiores del tercio este peninsular, norte y litorales de Galicia y en puntos de la costa de Baleares, Alborán y Cantábrico.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en el Cantábrico y litorales de Galicia, con ligeros ascensos en zonas de montaña del interior. Respecto a las mínimas, se prevén descensos en el cuadrante sureste peninsular. En el resto se esperan pocos cambios térmicos.

Por otra parte, soplará levante moderado en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho. Además, se esperan vientos moderados del sur, también con la posibilidad de algún intervalo fuerte en litorales atlánticos gallegos a última hora. En el resto se prevén vientos flojos con predominio de las componentes norte en Canarias, sur en el Cantábrico y vertiente atlántica norte y del este y sur en el resto.