La lluvia seguirá este jueves en Andalucía, pero con menos intensidad, así como en Galicia y Sistema Central

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La lluvia seguirá este jueves en Andalucía, pero con menos intensidad, y también se registrarán precipitaciones abundantes en zonas de Galicia y del entorno del Sistema Central, según ha señalado en su cuenta de 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"El jueves seguirá lloviendo en Andalucía. Lo hará con menor intensidad, aunque seguirán sumando litros en zonas ya muy saturadas. Lluvias abundantes en zonas de Galicia y entorno de Sistema Central", ha explicado el organismo estatal.

Además, la predicción recoge que el viento será otro factor adverso y que habrá rachas muy fuertes en amplias zonas.