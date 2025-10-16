La lluvia seguirá en Mediterráneo hasta el sábado, cuando llegará un frente al noroeste peninsular, según Eltiempo.Es.

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La lluvia seguirá en el área mediterránea hasta el fin de semana, si bien no como en días previos, según la predicción de Eltiempo.es. Además, el anticiclón de bloqueo sobre las islas británicas se desplazará a partir del viernes, lo que permitirá que un frente impacte sobre el noroeste peninsular a partir de últimas horas del sábado.

Así, este jueves y viernes se esperan de nuevo chubascos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y Baleares. Asimismo, se darán chubascos en la zona centro durante esta tarde, que afectarán a puntos de la Cantábrica, Sistema Central, en Castilla-La Mancha, sur de Aragón, sur de Extremadura y el interior de Andalucía.

Asimismo, no se descarta que también caigan sobre Madrid. De acuerdo con el portal meteorológico, estas lluvias pueden ser localmente intensas. En concreto, hay aviso amarillo activo en la serranía de Cuenca, Albacete, Gúdar y Maestrazgo, interior norte de Valencia y el interior y sur de Mallorca. En estas zonas pueden acumularse más de 15-20 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora y dejar granizo.

La predicción no descarta chubascos en Castilla y León para la mañana del viernes y lluvias en las sierras del interior de Comunidad Valenciana, Teruel, este y sur de Castilla-La Mancha y sierras del este de Andalucía. De forma paralela, también se prevé que una pequeña baja se aproxime a Canarias entre hoy jueves y el sábado y deje lluvias que pueden ser fuertes y con tormenta en las islas occidentales.

El sábado se irá acercando el frente al territorio español, por lo que la nubosidad aumentará por el oeste peninsular. Según ha señalado Eltiempo.es, las primeras lluvias llegarían durante la tarde a Galicia, aunque en general serán débiles. Tras eso, el frente avanzará por el noroeste peninsular lentamente y el domingo por la mañana dejará chubascos en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León.

De cara a la tarde las lluvias alcanzarían la zona centro y dejaría lluvias por el Cantábrico y Castilla y León. Finalmente, al final de la tarde llovería en Extremadura, Madrid, La Rioja, Navarra y puntos de Aragón y Castilla-La Mancha. Si bien el frente se irá debilitando a medida que avance, el portal meteorológico pronostica que las lluvias podrían alcanzar también zonas del este y sur peninsular durante la madrugada del próximo lunes.

En este marco, las precipitaciones más abundantes se esperan en la fachada atlántica gallega, por donde entrará el frente. Al margen de ello, Eltiempo.es ha indicado que el frente también hará que aumente el viento. Así, las rachas podrán superar los 60-80 kilómetros por hora (km/h) en puntos del noroeste peninsular como Galicia, Castilla y León y sobre todo en la cordillera Cantábrica y norte del Ibérico.

De acuerdo con la última actualización, el portal meteorológico dice que las lluvias podrían continuar llegando al noroeste peninsular hasta el miércoles de la próxima semana. Por el contrario, las precipitaciones escasearían en el área mediterránea.