Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, Ceuta y Melilla

Archivo - Una persona camina por la calle bajo la nieve, a 19 de enero de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lluvia, viento, tormenta, oleaje, nieve y niebla activan este sábado avisos en trece provincias, así como Ceuta y Melilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé un día marcado por la inestabilidad en Canarias, sur peninsular y área mediterránea debido a la formación de la borrasca 'Emilia' en torno a Marruecos.

En concreto, las provincias con aviso amarillo por lluvia serán Málaga, Santa Cruz de Tenerife (La Gomera y La Palma) y Las Palmas (Fuerteventura y Lanzarote). Sin embargo, se elevarán al nivel naranja (importante) en Cádiz, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) y Las Palmas (Gran Canaria).

En cuanto al viento, Almería, Cádiz, Málaga y Ceuta esperan avisos amarillos, que subirán al nivel naranja en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria).

Por su parte, las tormentas activarán avisos amarillos en Cádiz, Ceuta, Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera) y Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote). También de este nivel, pero por nieve, estarán Santa Cruz de Tenerife (La Palma) y Las Palmas (Gran Canaria) y con aviso amarillo por niebla estará Lugo.

Además, el oleaje pondrá con avisos amarillos a Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Asturias (litoral costero occidental y oriental), Cantabria (litoral costero), Guipúzcoa, Vizcaya, Ceuta (costa) y Melilla (costa). Pero se elevarán al nivel naranja en A Coruña, Lugo, Pontevedra Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

La AEMET prevé para este sábado precipitaciones fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho y litoral gaditano, que podrán sobrepasar los 100 litros acumulados. Además, espera probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán.

AEMET también ha hecho hincapié en que Canarias tendrá rachas muy fuertes de viento de componente norte con chubascos y tormentas que, especialmente en vertientes norte, se prevén fuertes y persistentes y que dejarán acumulados significativos de nieve en cumbres.

Así, se prevé que predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, con tendencia a despejarse en la mitad norte peninsular a excepción de áreas mediterráneas. Estas lluvias provocarán precipitaciones en Baleares, sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, poco probables en Cataluña.

Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes y persistentes acompañados con tormenta, se esperan en Málaga y especialmente en Cádiz y Ceuta, donde localmente se podrían acumular más de 100 litros. También podría darse algún acumulado significativo en puntos del sureste, así como alguna lluvia débil en el Cantábrico occidental aunque con baja probabilidad.

De esta forma, los chubascos también se prevén fuertes, persistentes y con tormenta en Canarias, en especial en vertientes norte de las islas montañosas con cota de nieve entre 1.700 y 2.000 metros (m) en Canarias, que podrán descender locamente a los 1.400 m y con acumulados significativos en cumbres.

Además, se esperan probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios este y norte peninsulares y heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular.

En cuanto a temperaturas máximas, estarán en ascenso en la mitad occidental de la Península, localmente notables en puntos del extremo oeste, alto Ebro y este de la meseta Sur, con descensos en la Ibérica sur y acusados en Canarias. Al mismo tiempo, las mínimas descenderán en Canarias, Cantábrico y cuadrante noroeste, pero aumentarán en el cuadrante sureste y resto de zonas mediterráneas y de Andalucía con pocos cambios térmicos en el resto.

A su vez, soplará viento del norte fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente este en el resto. No obstante, se prevé moderado en Baleares, mitad sur peninsular y litorales mediterráneos y del noroeste, que llegarán a fuerte con probables rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y Alborán, mientras que en el resto será en general flojo.