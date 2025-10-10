Las lluvias acumuladas en la primera semana del año hidrológico se cifran en 1 l/m2, cuando lo habitual serían 15 l/m2

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias acumuladas durante la primera semana del año hidrológico se cifran en un litro por metro cuadrado (l/m2), por debajo del valor normal de 15 l/m2 correspondiente para dicho periodo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En líneas generales, las precipitaciones se han situado por debajo de sus valores normales con la excepción del litoral de la Región de Murcia.

Los chubascos afectaron a Galicia, a la cornisa cantábrica y al levante peninsular, de forma más concreta a Almería, a la Región de Murcia, a la mitad sur de la Comunidad Valenciana y al litoral catalán. Por zonas, se superaron los 10 l/m2 en Cantabria, en el País Vasco y en el litoral sur murciano.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET destaca los 25 l/m2 en Hondarribia/Malkarroa, los 21 l/m2 en San Sebastián/Igueldo, los 14 l/m2 en Asturias/Avilés, los 9 l/m2 en Santander/Parayas y los 8 l/m2 en A Coruña y Pontevedra. El día 8 se registraron chubascos en el interior y este de la Península, con acumulados de más de 20 l/m2 en el interior de Toledo y al sur de la provincia de Teruel.