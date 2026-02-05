Lluvias intensas, tormentas y nevadas en gran parte de España protagonizarán este fin de semana, según Meteored

Archivo - Un hombre pasea por el parque de El Retiro, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo episodio de inestabilidad dejará este fin de semana lluvias intensas, tormentas y nevadas en gran parte de España, según la predicción del director de meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado.

Entre enero y los primeros días de febrero, han caído alrededor de 2.000 litros por metro cuadrado (l/m2) en Grazalema (Cádiz), cuando lo habitual en ese periodo es poco más de 100 l/m2. "Constituye un récord histórico", ha destacado Maldonado.

Este viernes continuarán las precipitaciones fuertes y persistentes en Galicia, el Sistema Central y zonas cercanas al Estrecho. De acuerdo con Maldonado, irán acompañadas de rachas intensas de viento de poniente en el interior, la fachada oriental peninsular y Baleares. En la vertiente atlántica, donde podrán ser tormentosas y con granizo,

Asimismo, nevará en los principales sistemas montañosos. Mientras tanto, habrá intervalos nubosos en Canarias, donde tenderá a despejar. En lo que respecta a las temperaturas, éstas bajarán de forma generalizada con heladas débiles en zonas altas y predominarán los vientos del oeste y suroeste.

El sábado seguirá marcado por lluvias generalizadas y tormentas, según el director de meteorología de Meteored España. Aunque la borrasca 'Leonardo' desaparecerá, se acercará una nueva por el oeste que traerá nuevos frentes. Por zonas, las precipitaciones serán menos abundantes en el Cantábrico oriental y la vertiente mediterránea.

Aún así, podrán ir acompañadas de tormentas y granizo, y nevará en los sistemas montañosos. Por lo demás, el pronóstico recoge una ligera bajada de las temperaturas en Baleares, Canarias y el noreste peninsular, con vientos de poniente y rachas fuertes en el sur, Baleares y el noroeste.

Maldonado ha indicado que los frentes que atravesarán la Península el domingo serán débiles. Además, se acercará otra borrasca atlántica menos intensa que la anterior, por lo que las precipitaciones serán más moderadas. De forma paralela, seguirá nevando en las cordilleras y en algunas zonas de la meseta superior.

En lo que se refiere a las temperaturas, las máximas subirán en el interior, pero descenderán en el noreste y sureste. Por lo demás, habrá predominio de vientos de poniente en el oeste y sur peninsular y rachas fuertes en la vertiente mediterránea y Baleares.