Las lluvias vuelven el miércoles a varias zonas de la Península por un frente que afectará especialmente a norte y oeste

Archivo - Una persona camina con una bolsa en la cabeza por las fuertes lluvias - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo frente atravesará la Península Ibérica entre el miércoles y jueves, con precipitaciones en amplias zonas, especialmente del norte y oeste, según ha informado el portavoz la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) Rubén del Campo.

En la misma línea, el climatólogo de Meteored España Samuel Biener ha señalado que entre el miércoles y el jueves "se espera el cambio de tiempo más notable de la semana", cuando el anticiclón se retirará brevemente, permitiendo la llegada de una borrasca cuyo frente dejará lluvias localmente intensas en Galicia, el Sistema Central occidental, el Cantábrico y se extenderá a Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Lérida y algunas zonas de Aragón. En el resto de la Península y Baleares predominarán nubes medias y altas, con alguna precipitación dispersa.

No obstante, el portavoz de la AEMET ha precisado que a lo largo de los próximos días va a predominar el tiempo anticiclónico en España, lo que hará que las lluvias sean menos frecuentes que en semanas previas.

Así, hoy las precipitaciones será abundantes en el extremo norte peninsular. Además, el paso de un frente entre el miércoles y el jueves dejará lluvias en amplias zonas, especialmente del norte y oeste de la Península. Después, de cara al viernes y fin de semana, volverá el tiempo seco y anticiclónico a la mayor parte del país.

En cuanto a las temperaturas, suben a comienzos de semana, bajarán después el miércoles y el jueves y volverán a subir a partir del viernes, con unos valores que ya al fin de semana serán fríos por la noche, pero en general suaves en las horas centrales del día.

El portavoz de la AEMET ha detallado que este lunes habrá cielos nubosos y lluvias en el tercio norte peninsular. Las precipitaciones serán abundantes en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con una cota de nieve al principio alta, en torno a 1.800 metros, aunque bajará a unos 1.500 metros al final.

Los vientos soplarán muy fuertes en el este peninsular y en Baleares y las temperaturas serán más altas en las regiones mediterráneas, donde se superarán los 22 grados.

El martes continuará lloviendo en el extremo norte de la Península, aunque ya serán precipitaciones más débiles y la tendencia será a que vayan cesando, salvo en Galicia. En el resto habrá algunos intervalos nudosos o cielos despejados en general, aunque soplará el viento con fuerza un día más en el noroeste peninsular y también en el este, aunque en esta zona también el viento irá a menos.

Las temperaturas nocturnas bajarán un poco en el norte y subirán las diurnas con máximas superiores a 12 o 14 grados en buena parte del interior, unos 18 o 20 grados en el Cantábrico y unos 20 o 22 grados, incluso más, en el área mediterránea. Valencia, Murcia o Castellón rondarán los 25 grados de temperatura máxima.

El miércoles habrá un cambio de tiempo por la llegada de un frente que dejará cielos nubosos y lluvias en amplias zonas de la Península, aunque no llegarán a Baleares. Las lluvias serán más abundantes en el tercio norte, especialmente en Galicia, donde podrán ser fuertes y persistentes y estar acompañadas de tormenta.

BAJADA DE TEMPERATURAS

Este día nevará a partir de unos 1.300 a 1.500 metros en la mitad norte e incluso la cota podrá bajar a 1.000 metros en el noroeste, ya que bajarán las temperaturas en buena parte del país. De todas formas, en el Cantábrico aún se rondarán los 18 a 20 grados y en el sureste se superarán los 24 grados.

El jueves ya habrá pasado el frente y tras él llegará una masa de aire frío y húmedo que dará lugar a lluvias en Galicia, Cantábrico y Pirineos. También podría llover en entornos montañosos del resto de la Península, aunque las precipitaciones en estas zonas fuera del tercio norte irán a menos a lo largo del día.

Las temperaturas serán más bajas en la meseta norte y en zonas del centro y no se llegará de temperatura máxima ni a 10 grados y la cota de nieve también bajará debido a ese descenso térmico y en el norte podrá estar en torno a 700 a 1.000 metros. Se esperan rachas de viento muy fuertes en el norte y este peninsular, al igual que en Baleares.

A partir del viernes la AEMET avanza que se impondrán de nuevo las altas presiones en España, aunque el día amanecerá con heladas en el interior de la mitad norte y cielos despejados.

Y el fin de semana probablemente también será soleado y con precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular y también débiles por allí.

Las temperaturas subirán en general y aunque el ambiente durante estos días de la semana será frío de madrugada, también a primeras horas de la mañana, a mediodía y primeras horas de la tarde el ambiente será más suave y se superarán los 15, incluso los 17 o 18 grados en amplias zonas del país.

En Canarias, lo más destacado de los primeros días de la semana va a ser la calima, que reducirá la visibilidad y también empeorará la calidad del aire. A partir del miércoles y, especialmente, el jueves comenzará a remitir esa calima.