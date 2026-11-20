La actriz Lola Herrera participan en 'Diálogos en defensa de la Democracia', a 20 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz vallisoletana Lola Herrera ha alertado del peligro de recuperar prácticas de censura y ha reivindicado la libertad cultural al referirse a polémicas recientes como la suspensión de una obra de Federico García Lorca en Valladolid o el compromiso 'antiideológico' que la Junta exige firmar a los cineastas que solicitan subvenciones. "Me duelen muchísimo este tipo de situaciones", ha expresado la artista.

Lo ha hecho durante un coloquio celebrado en la capital vallisoletana junto a la ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, en el que recordado su experiencia durante el franquismo, cuando los espectáculos debían someterse al control de los censores antes de su estreno, y ha advertido de que "esto de la censura que quieren instalar ahora, eso es algo que tuvo España durante muchísimos años".

En relación con la polémica suscitada por la suspensión de una obra de Lorca, la actriz vallisoletana ha asegurado que "poner trabas a Lorca es como poner puertas al campo, porque es imposible". "Tendríamos que sentirnos todos muy orgullosos de Lorca, que hizo tanto como pudo hasta que le quitaron de en medio", ha lamentado.

Precisamente y sobre esta cuestión, la intérprete ha explicado que durante el franquismo los actores tenían que realizar ensayos previos ante los censores y que incluso cuestiones relacionadas con el vestuario podían ser objeto de prohibición.

En este sentido, ha relatado que durante aquella etapa "tenían sus dos butacas de los censores", a los que ha descrito como "dos señores vestidos de oscuro, horrorosos", y ha explicado que cualquier intento de saltarse las indicaciones podía tener consecuencias profesionales.

"Había compañeros que sí había una frase determinada que les habían quitado y cuando se enteraban que no habían ido los censores, la soltaban", ha señalado, aunque ha recalcado que hacerlo suponía "un riesgo" porque podían retirar una función de la cartelera.

La actriz ha defendido que la desaparición de la censura permitió al público acceder a textos y obras que anteriormente estaban prohibidos y ha remarcado que el cambio supuso una evolución "muy para bien".

"EXTREMA DERECHA"

Por su parte, la ministra ha afirmado que "se ha censurado una obra de Lorca" y ha atribuido esa decisión al hecho de que el autor "no es bien visto por la extrema derecha y la derecha extrema que gobiernan en esta ciudad".

Redondo también ha relacionado esta cuestión con el debate en torno a la cultura y ha asegurado que en Castilla y León se han producido actuaciones que evidencian un mayor control sobre las manifestaciones culturales.

En este punto, ha mencionado igualmente la Seminci, festival al que ha aludido como otro de los ámbitos culturales afectados por la controversia.

La ministra ha advertido de que "si en estas elecciones se pierde parte de la democracia" una de las consecuencias podría ser que "habrá una censura para determinados personajes".