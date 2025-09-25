López agradece el "esfuerzo" a los trabajadores ante el "mejor arranque" de temporada de La 1 en 14 años

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y sus Sociedades, José Pablo López, llega a comparecer en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Congreso de los Diputados, a 25 de septi - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha agradecido el "esfuerzo" realizado por los trabajadores de la Corporación ante el "mejor arranque" de temporada en La 1 en los últimos 14 años.

"Yo sé que doy mucha caña, que aprieto, que pido, que pido, pero creo que estamos sacando adelante la radio y la televisión pública después de un bache bastante importante", ha explicado en su comparecencia periódica en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades.

Al ser preguntado por el diputado socialista Víctor Gutiérrez, López ha indicado que en septiembre apunta a un 11,5% de cuota de pantalla, a punto y medio del líder. La 1 lidera en el target juvenil con un 12% y también en el target comercial, "a pesar de no tener publicidad, por encima de la oferta privada".

Además, López ha puesto en valor que La 1 lidera la franja de la mañana con el mejor arranque de temporada desde 2008 y los informativos territoriales obtienen su mejor cuota en 13 años con un 11,2%.

Por Radio Nacional de España le ha preguntado la senadora del PSOE María Fernández, a quien López ha indicado que "RNE no ha ocupado el papel que se merecía en las prioridades de la Corporación durante los últimos años". "Y yo creo que ahora tenemos un trabajo por delante", ha asegurado.

"Estamos abordando una profunda y necesaria reforma en Radio Nacional de España, con tres grandes ejes estratégicos: renovación de la oferta de programas, renovación tecnológica, dotación presupuestaria y dotación de recursos humanos", ha explicado.

En este sentido, el máximo responsable de RTVE ha anunciado que se va a reformar toda el área digital para darle la visibilidad que se merece y atraer nuevas audiencias, dotándole de más capital humano y también ha destacado que se le está dando más visibilidad a la radio en la antena de TVE.