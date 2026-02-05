López avanza en el Congreso que RTVE cerró 2025 con un resultado positivo de más de 45 millones de euros

Archivo - El Presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, comparece en el Senado, a 6 de febrero de 2025, en Madrid (España). José Pablo López comparece por primera vez desde que fuera elegido Presidente del Consejo d - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha avanzado este jueves en el Congreso que las cuentas del ejercicio 2025 van a reflejar un resultado operativo positivo superior a los 45 millones de euros --diferencia entre los ingresos y los gastos, sin incluir intereses ni impuestos--.

Además, ha añadido que el resultado contable, una vez revalorados los inmuebles, será superior a los 55 millones de euros, que pasarán al Fondo de Reserva de la Corporación tras dos ejercicios económicos "en negativo".

"Es falso que RTVE le cueste cada vez más dinero al contribuyente", ha manifestado el presidente de RTVE en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja.

Según ha detallado López, en 2025 la compensación de servicio público se redujo en un 6%, pasando de los 589 millones a los 552 millones. "Es decir, ahorramos al Estado 37 millones de euros respecto al año precedente", ha señalado.

Asimismo, ha agregado que "es falso que RTVE tenga cada vez más presupuesto" ya que la Corporación "redujo su presupuesto ejecutado desde los 1.263 millones en el año 2024 a los 1.239 en 2025". "Por tanto, es falso que nuestro crecimiento en audiencia se base en un incremento presupuestario", ha comentado.

El presidente ha indicado que también es "falso" que RTVE "dedique cada vez más dinero a programas". "Si en el año 2023 se invirtieron 388 millones en programas y se obtuvo un 9,7% de cuota, en 2025 se han invertido sólo 4 millones más, 392, y La 1 ha terminado cerrando diciembre en el 12,2% de cuota". "Parece que ha compensado la inversión", ha defendido.

En el año 2025, según ha remarcado, RTVE ha obtenido "la mayor cifra de ingresos comerciales" desde que se aprobó la nueva Ley de Financiación de RTVE en el año 2009, con más de 85 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al año precedente.

Por otro lado, preguntado por la portavoz de Vox, Carina Mejías, sobre la deuda con Hacienda, López a respondido que la Corporación pública "no ha pedido ningún préstamo" y "no tiene una deuda de 739 millones", sino que "lo que se arrastra es un conflicto con el tema del IVA", que tienen "también el resto de televisiones públicas" y que "provocó" Cristóbal Montoro cuando era ministro de Hacienda.

"Esto comenzó en el año 2015. Ese problema, por lo tanto, no lo hemos generado nosotros y no tenemos nada que ocultar", ha declarado, al tiempo que ha afirmado que "si alguien tiene alguna duda con las cuentas de RTVE, puede impugnarlas directamente ante las instancias judiciales oportunas o llevarlas al Tribunal de Cuentas".