López (RTVE) dice que "está adecuándose en todo momento a la disponibilidad presupuestaria" para no incurrir en déficit

El presidente de RTVE, José Pablo López, asegura que la Corporación pública "está adecuándose en todo momento a la disponibilidad presupuestaria tomando las medidas oportunas para no incurrir en déficit presupuestario".

Así lo sostiene el máximo responsable de RTVE en una respuesta parlamentaria a Vox, recogida por Europa Press, sobre las razones detrás del aumento de la deuda de la Corporación entre los ejercicios 2023 y 2024.

En el texto, fechado pasado 30 de julio, José Pablo López detalla que la deuda de la Corporación aumentó en 2024 en 104,2 millones de euros respecto a la cifra con la que se inició el ejercicio, pasando de 244,1 millones a 348,3 millones de euros.

"Este incremento es debido a la no devolución del IVA soportado por parte de la Agencia Tributaria en las liquidaciones mensuales de IVA, como consecuencia del contencioso que mantiene la Corporación con este organismo en relación al criterio de deducibilidad del IVA soportado, así como a la devolución parcial voluntaria de la subvención del Proyecto HAZ al Ministerio de Cultura y Deporte por valor de 29,4 millones de euros en octubre de 2024", argumenta.

Preguntado sobre si tiene previsto un plan de "saneamiento financiero" con el objetivo de disminuir la deuda, el presidente de RTVE dice que "la minoración de la deuda está condicionada a la resolución definitiva del contencioso que se mantiene con la Agencia Tributaria a causa de la diferente interpretación de la deducibilidad del IVA soportado".

Además, José Pablo López explica que la totalidad de la deuda financiera de RTVE es a corto plazo y que "en los próximos cinco años" vencerán el cien por cien de los productos financieros contratados y "se irán renovando en función de las necesidades de financiación de cada momento".

Por último, agrega que RTVE mantiene la totalidad de su deuda contratada con entidades financieras nacionales, "variando su distribución entre ellas en función de la adecuación de las necesidades de financiación y la obtención de los acuerdos más rentables para la Corporación".