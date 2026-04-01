Un macroestudio internacional revela que distintos análisis sobre los mismos datos arrojan resultados diferentes

El estudio destaca la existencia de distintos caminos metodológicos. - ISTOCK.

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional a gran escala en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha revelado que distintos análisis sobre los mismos datos arrojan resultados científicos diferentes, lo que pone de relieve hasta qué punto las decisiones metodológicas influyen en los resultados científicos. Esto "no implica necesariamente errores, sino la existencia de múltiples caminos metodológicos posibles dentro de estándares científicos aceptados".

"Este estudio no cuestiona la validez de la ciencia, sino que aporta evidencia para comprender mejor cómo se generan las conclusiones y cómo pueden fortalecerse. En palabras de los autores, avanzar hacia una ciencia más fiable implica no solo replicar resultados, sino también entender la diversidad de caminos analíticos que pueden conducir a ellos", ha recalcado.

La investigación, publicada en 'Nature', ha reunido a 457 analistas independientes de instituciones de todo el mundo, quienes realizaron 504 reanálisis de datos procedentes de 100 estudios científicos previamente publicados. Todos recibieron el mismo conjunto de datos y la misma pregunta de investigación, pero tuvieron libertad total para decidir cómo analizarlos.

De acuerdo con el CSIC, los resultados demuestran que factores como la forma de limpiar los datos, definir variables, elegir modelos estadísticos o interpretar los resultados pueden influir significativamente en las conclusiones finales. Este fenómeno es conocido como "variabilidad analítica".

La investigadora del CSIC en el Centro de Neurociencias Cajal (CNC), Guiomar Niso, llevó a cabo un análisis avanzado de datos complejos con una metodología rigurosa y reproducible, una línea estratégica que también caracteriza su investigación en neuroimagen y ciencia abierta.

"Cada análisis implica decisiones metodológicas que pueden influir en los resultados. Comprender y cuantificar esa variabilidad y garantizar la transparencia en los procesos analíticos nos permite fortalecer la confianza en la investigación científica", ha señalado Niso.

La investigación forma parte del programa internacional SCORE (Systematizing Confidence in Open Research and Evidence), diseñado para evaluar la solidez, reproducibilidad y credibilidad de la investigación en ciencias sociales y del comportamiento. Según el CSIC, la participación de Niso "refuerza el compromiso" de la institución "con la ciencia abierta, la transparencia metodológica y el desarrollo de estándares que permitan aumentar la robustez de los resultados científicos".