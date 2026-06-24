MADO 2026 recupera el 'Orgullo ciudadano' de Pedro Zerolo frente a discursos de odio y clama por la igualdad

MADO 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El MADO (Madrid Orgullo) recupera este año el 'Orgullo ciudadano', del activista y político Pedro Zerolo, frente a discursos de odio y clama por la igualdad del colectivo.

"En este año 2026 y ante la situación que estamos viviendo, el retroceso en derechos civiles, discursos y políticas extremistas y excluyentes, frente a ese nuevo orden mundial que nos quieren imponer, MADO recupera con más fuerza que nunca el concepto y mensaje de Pedro Zerolo: orgullo ciudadano", ha asegurado el coordinador general del MADO, Juan Carlos Alonso.

Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa que ha tenido lugar este miércoles en el Museo Thyssen, en la que se han presentado los detalles de las fiestas del Orgullo 2026, que tendrán lugar desde el 25 de junio hasta el 5 de julio, con las actuaciones de multitud de artistas.

Durante la presentación, Alonso ha enmarcado esta edición en un escenario de "especial dificultad", tras 12 meses de trabajo desde la finalización del Orgullo de 2025. Según ha explicado, la organización buscaba un concepto que "movilizase" a la ciudadanía en un momento de "cansancio" y ante la percepción de mayores obstáculos. "Apareció nuevamente en el recuerdo la imagen de Pedro Zerolo y del orgullo ciudadano", ha remarcado.

En este sentido, ha alertado sobre la situación actual, al denunciar un "retroceso en derechos civiles", el aumento de los delitos de odio y la proliferación de "políticas excluyentes" frente a un "nuevo orden mundial", que ha dicho que "quieren imponer".

Así, ha destacado la reducción o cancelación de los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el ámbito corporativo, una tendencia que ha vinculado directamente a las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. Según ha advertido, esta corriente está ejerciendo "presión" para que las empresas europeas y españolas abandonen sus planes de diversidad.

En el apartado económico, Alonso ha revelado que el presupuesto de inversión para este año superará ligeramente los 1.067.000 euros, lo que supone una reducción del 28,3% respecto al ejercicio de 2025. "El Orgullo no es solo de las personas LGTBI, sino de toda la sociedad democrática. Desde MADO interpelamos a toda la ciudadanía a salir a celebrar por supuesto pero también a defender nuestra sociedad, nuestra democracia y a reivindicar los derechos de toda la gente. El Orgullo no es una manifestación de un colectivo, es una causa compartida por toda la ciudadanía", ha subrayado.

Las fiestas tendrán como momento central la marcha del Orgullo, que recorrerá el 4 de julio Madrid bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'. Partirá a las 19:00 horas de la Glorieta de Atocha y finalizará en la plaza de Colón.

LA FELGTBI+ ALERTA DE AGRESIONES AL COLECTIVO

Precisamente, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha avisado de que "las agresiones contra el colectivo se han triplicado en solo dos años". "Esta violencia tiene como origen los discursos de odio, que legitiman la violencia y se transforman en acoso, discriminación y agresiones", ha advertido, al mismo tiempo que ha reclamado un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad.

Igualmente, Iglesias ha recordado que este jueves se vota en el Congreso una ley para condenar con penas de cárcel las prácticas de conversión contra el colectivo y ha pedido a quienes tienen voto que "ejerzan su responsabilidad democrática para condenar como delito estas violencias". "No se puede permitir que en el país más respetuoso con la diversidad LGTBI+ se siga torturando a personas del colectivo de manera impune", ha recalcado.

De la misma manera, el presidente de COGAM, el colectivo LGTBI+ de Madrid, Ronny de la Cruz, ha invitado a la ciudadanía a salir a la calle durante las fiestas. No obstante, ha criticado la cartelería del Ayuntamiento de Madrid para celebrar el Orgullo: "Lamentamos por donde ha ido este año. Discrepamos en muchas cosas. El Orgullo de Madrid, el mejor Orgullo del mundo, merecía más", ha denunciado.

Por otro lado, el director gerente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Evelio Acevedo, se ha mostrado agradecido de participar un año más en el MADO. "Aspiramos a ser el museo de todos, todas y toldes", ha señalado, al mismo tiempo que ha defendido la capacidad del arte "para hacer que las personas sean mejores". Además, ha deseado que el Orgullo sea "un absoluto éxito".

Mientras, la Comisionada para la Celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, ha destacado que España es un "país referente mundial" en igualdad de género y diversidad sexual. En este sentido, se ha referido al Orgullo de Madrid como una fiesta "abierta, lúdica y divertida", así como "admirada en todo el mundo".

Además, ha recordado que detrás de la bandera LGTBI+, que ha animado a ondear, "hay un llamamiento a la inclusión y lucha continua por los derechos de las personas del colectivo". "Ni un paso atrás", ha concluido entre aplausos.