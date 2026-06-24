Armengol valora los derechos que tiene ahora el colectivo LGTBI en España tras la "violencia castradora" de la dictadura

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha puesto en valor que España "es el país más garantista con los derechos LGTBIQ+ de toda Europa", tras la "violencia castradora" que había durante la dictadura.

Así lo ha manifestado este miércoles Armengol durante su intervención en la Conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI celebrada en el Congreso de los Diputados.

En su intervención, ha destacado "el enorme talento, figura incómoda y disidencia" del novelista y dramaturgo Agustín Gómez Arcos y ha recordado que la Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha incorporado este miércoles el legado del escritor exiliado.

Armengol ha destacado que en su novela 'El Niño Pan', publicada por primera vez en Francia en 1983, el autor almeriense "hace un dibujo denso y minucioso del interior de una casa republicana apagada, despojada de alegría".

En este punto, ha señalado que Gómez Arcos salió de España en 1966, "Primero se exilió en Londres y dos años después, definitivamente en París, donde desarrolló su carrera literaria con gran éxito, en la que para él sería la lengua de la libertad", ha dicho.

"Su obra es un dibujo fundamental de una parte esencial de nuestra historia, plagado de personajes memorables que todavía hoy nos cuestionan, nos representan, nos emocionan y nos enfrentan a lo que fuimos y a lo que somos, una sociedad resiliente, osada, luchadora, pero también herida, marcada inevitablemente por una violencia castradora", ha apuntado la socialista.

La presidenta del Congreso de los Diputados ha celebrado que España sea hoy "un lugar muy diferente al que tuvo que abandonar forzosamente Agustín en plena dictadura".

"Si España es un ejemplo de avances en derecho del colectivo desde hace décadas, con normas como la Ley Zerolo o la Ley Trans, es gracias a la lucha y la visibilidad de tantas personas pioneras que abrieron camino y pusieron el cuerpo por la libertad, incluso cuando existían leyes que condenaban y criminalizaban", ha asegurado.

Armengol ha instado a "celebrar esta victoria colectiva": "Nos convierte en una sociedad mejor, en una democracia más plena, y debemos celebrarlo, orgullosos y orgullosas, sin perder de vista la realidad, sin bajar la guardia".

En este sentido, ha advertido de que "todavía queda mucho por hacer", porque el avance de la extrema derecha en el mundo y en Europa, es, en sus palabras, "innegable". "Y porque aquí en España hay gobiernos autonómicos y municipales que están siguiendo la misma línea, la línea del retroceso, la línea que recortar derechos humanos", ha avisado.

"Hace falta mucha conciencia, mucha voluntad política, mucho tesón y mucha valentía para no desfallecer en esta labor nuestra, la de proteger la dignidad de todos y cada una de las personas de esta sociedad", ha concluido.