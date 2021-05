Madrid reclama estrategia a largo plazo y "claridad" ante crisis de Ceuta y el traslado de menores a la Península

Censura que en 2020 acogió a 826 menores extranjeros y no recibieron "ni un euro" del Ministerio

El consejero de Sanidad en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reclamado una "estrategia a largo plazo" y "claridad" para abordar la crisis en Ceuta y el traslado de menores extranjeros no acompañados a la Península.

"No pueden tomarse estas decisiones sin un plan a largo plazo porque no será probablemente el único traslado que tenga que hacer y esta decisión tiene que materializarse en una estrategia", ha expuesto Escudero en relación a lo trasladado ayer a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

En el encuentro mantenido con todas las autonomías, se les informó de que se trasladaría a 200 menores que ya se encontraban en los recursos de acogida para hacer hueco a los llegados en las oleadas acontecidas esta semana.

Este reparo incluye, entre otros, 20 menores para Galicia y el mismo número para Madrid. "No entendemos mucho los criterios de reparto", ha lanzado Escudero, quien también ha reprochado que en 2020 la autonomía acogió a "826 menores extranjeros no acompañados" y no recibió "ni un euro del Ministerio".