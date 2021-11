Madrid responde a la Generalitat Valenciana que le imite porque allí "no generan riqueza ni se crea empleo"

Apuesta por llevar la fibra óptica y la conexión del 5G a todos los pueblos de Madrid con "un acuerdo muy importante" con las operadoras

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha pedido a la Generalitat valencia que imite el modelo de Madrid porque allí "no generan riqueza ni se crea empleo ni se apuesta por las empresas".

De esta manera ha respondido, en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, al vicepresidente segundo de la Comunidad Valenciana, Héctor Illueca, que en una entrevista en 'El Mundo' se ha pronunciado a favor de descentralizar las instituciones y ha dicho que Madrid "crea un desequilibrio que puede fracturar al país".

"No solo creo que Madrid no es un problema, sino que es la solución. Madrid es con mucha diferencia la que más aporta al fondo común de todos los españoles, aporta tres veces más que Cataluña y lo reciben el resto de comunidades. Estamos encantados porque los madrileños somos ante todo solidarios y nos gusta ayudar al resto de España y eso es lo que estamos haciendo", ha dicho Izquierdo.

"Somos la solución a los problemas que tienen otras comunidades como la Comunidad Valenciana que no genera riqueza, no crea empleo ni apuesta por las empresas. Y tienen un problema muy importante, porque si aplicaran las políticas que se aplican en Madrid lo tendrían resuelto. A Madrid está viniendo inversión extranjera y se están generando muchos empleos, más que en cualquier otra comunidad española. La tasa de paro femenino y de los jóvenes está por debajo de la media, porque aquí las cosas se hacen bien y en la Comunidad Valenciana, por lo que vemos, no", ha proseguido.

A juicio del consejero, lo que está haciendo la izquierda propugnando sacar instituciones de Madrid "es atacar al Estado español".

"La descentralización llevada al extremo que es lo que quieren algunos supone la desmembración del Estado. Las regiones quieren que se creen empresas y se genere empleo, pero no que se trasladen oficinas. La toma de decisiones en muchos puntos no es tan adecuada y lo que hay que buscar es la generación de riqueza. Alemania tiene muchos puntos para generar riquezas. Las políticas destinadas a mirarse el ombligo y romper con España lo que han hecho es que Cataluña pierda el liderazgo económico que ha cogido Madrid. Se debe en gran parte lo que se ha hecho en Cataluña, que no se han hecho bien las cosas", ha esgrimido.

Sobre el objetivo de instalar clústeres en la región madrileña, Izquierdo ha indicado que "toda empresa o emprendedor que no apueste por la digitalización tiene un futuro bastante complicado".

"En la Comunidad estamos trabajando en una gran estrategia que marque la ruta del futuro, tenemos que hacer un proceso de transformación digital, un plan de capacitación digital para que todo el mundo pueda acceder y lo que queremos es ser la región líder en Europa en materia de digitalización", ha indicado.

DIGITALIZACIÓN

En su materia, el consejero ha destacado que la gran apuesta de la Comunidad de Madrid por la digitalización con grandes inversiones en todos los municipios porque quieren ser "la región líder en Europa en materia de digitalización".

"Tenemos que llevar la fibra óptica y la conexión del 5G a todos los rincones, a todos los pueblos de Madrid, lo estamos haciendo con un acuerdo muy importante con las operadoras. La Comunidad de Madrid es ahora la región más digitalizada de todas las autonomías y somos la región de toda Europa que más fibra óptica tiene en estos momentos conexión por cable", ha agregado.

El objetivo, según Carlos Izquierdo, es no tener 'zonas de sombra'. "Las tenemos establecidas en dos niveles, zonas blancas y zonas grises, nuestro objetivo es que esas zonas desaparezcan y la conectividad sea absoluta en toda la región. Madrid está creciendo a un ritmo de vértigo y la digitalización es fundamental. El que no entre en este proceso está rechazando el futuro y la Comunidad quiere liderar ese futuro", ha señalado.

Según ha explicado, en los municipios madrileña han mejorado mucho la calidad de vida y están llegando personas jubiladas, familias con teletrabajo y también autónomos y emprendedores, "que tienen más facilidades que antes". Así, ha indicado que la Comunidad ha aprobado en el Consejo de Gobierno un gran plan de inversión con diversos objetivos, como el reequilibrio territorial y la cohesión social con empleo.

"Tenemos grandes oportunidades de empleo para la gente, la revitalización de los municipios rurales para buscar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental, la lucha contra la despoblación y hemos conseguido que ningún municipio de la Comunidad pierda población, a diferencia de lo que pasa en otras regiones de España. Queremos mejorar la calidad de vida de la gente. Para ello acabamos de aprobar la mayor inversión que se ha hecho en la Comunidad de Madrid con 1.000 millones de euros", ha declarado.

En este sentido, el titular regional de Digitalización ha subrayado que se ha reunido con algunas entidades bancarias "para evitar que los cajeros automáticos desaparezcan de algunos municipios, aunque es verdad que el sector bancario está cada vez más digitalizado".

ATENCIÓN PRIMARIA

Sobre los centros de salud, Izquierdo ha dicho que Madrid tiene "una red creciente en Atención Primaria, cada vez hay más y muy buenos centros, y seguimos creciendo porque ha habido una inversión muy potente de la Comunidad".

"Vamos mejorando. Madrid es una región idónea en temas sanitarios, porque tenemos la mejor Sanidad de toda Europa y en Atención Primaria somos la única que atiende por las tardes, y eso se desconoce. Es un servicio esencial de altísima calidad. Cuando alguna persona de otra región tiene un problema serio o importante, viene a la Comunidad de Madrid", ha indicado.

Por otro lado, el consejero recuerda el problema de la baja tasa de natalidad en España y por eso la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha fijado plan de natalidad de la Comunidad con ayudas. "Madrid está revirtiendo la tendencia porque si no tenemos jóvenes no tenemos futuro", ha apuntado.

También ha sido preguntado el bono turístico de 600 euros, que considera que puede ser una opción de trabajo en los municipios. "El bono que lanzó ayer la presidenta es importantísimo para la reactivación del turismo y para la economía de los municipios. Es un bono que ayuda a que vengan 40.000 turistas y la economía se va a ver beneficiada. Tenemos que atraer turismo español y extranjero".

"La Comunidad de Madrid en estos momentos es sumamente atractiva. El turista quiere venir aquí porque hay mucho que hacer, hay patrimonio para aburrir, oferta cultural y gastronómica, museos, teatros, cines. Madrid lo tiene todo, es una ciudad cosmopolita, viva, alegre, que merece la pena visitar. Madrid va a más gracias a la apuesta de la Comunidad. Es un bono que ayuda a que vengan 40.000 turistas", ha finalizado.