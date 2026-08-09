Maíllo (IU) pide más coordinación entre UME y agencias autonómicas: "Hay rigidez que ha llevado a situaciones absurdas"

Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha pedido al Gobierno "aumentar la coordinación" y la flexibilidad "motivadas por urgencias" entre la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las agencias y servicios autonómicos que se dedican a la extinción de incendios y a la atención de catástrofes humanitarias.

"Tiene que ser aumentada la coordinación con el resto de servicios que se dedican a la extinción de incendios y de atención de catástrofes humanitarias, porque hay ahora mismo una cierta rigidez en las funciones de la UME y de los cuerpos autonómicos o de las agencias autonómicas que han llevado a situaciones muy absurdas. La llevó en la DANA y la llevó también en los incendios que se han producido en este verano", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Al margen de ello, ha recalcado que la unidad militar ejerce una labor "fundamental y satisfactoria" en las catástrofes climáticas, que a su juicio debe ser aumentada "en cuanto a sus recursos y atención".

El coordinador federal de IU ha recalcado que España ha entrado en "una nueva fase en la que los incendios van a ser como lo están haciendo ahora". Desde su punto de vista, esto tiene que ver con una crisis climática que "niegan muchos gobiernos de CCAA que tienen competencias directas sobre la gestión de incendios".

"La niegan en forma de gestión, como es el troceamiento de la gestión cuarteada de prevención de incendios en Castilla y León, a través de una privatización encubierta y cuarteada, es decir, no integral, o lo hacen como en Andalucía o en Aragón, con una formalidad en cuerpos que se dedican a la gestión, como el INFOCA en Andalucía, donde la falta de medios y la política de ordenación del territorio dificulta la extinción de incendios", ha lamentado.