El maltrato animal concentra más de 1.200 procedimientos judiciales en 2025

Archivo - Un perro en una jaula en la protectora animal ALBA, a 2 de febrero de 2023, en Camarma de Esteruelas, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado (FGE) incoó un total de 1.232 procedimientos judiciales en 2025 por maltrato animal, un 18,6% menos que el año anterior, cuando incoó 1.515. Sin embargo, investigó más casos por este tema (un 19,2% más) y dictó más condenas (un 8% más).

En concreto, incoó 366 diligencias de investigación (frente a las 307 de 2024) y dictó 283 sentencias condenatorias (el año pasado dictó 262). Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía del 2025, recogida por Europa Press y presentada este jueves durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo.

En el texto, también aparece que la Fiscalía presentó 313 escritos de acusación sobre maltrato animal (un 11,3% menos que el año pasado, 353), y dictó 58 sentencias absolutorias (frente a las 62 en 2024).

En total, la Memoria de la Fiscalía muestra que en el ejercicio 2025 se incoaron 3.089 diligencias de investigación: 462 corresponden a medio ambiente, 1.340 a urbanismo y ordenación del territorio,103 a patrimonio histórico, 378 a delitos contra la flora y fauna, 440 a incendios forestales y 366 a malos tratos contra animales domésticos.

De estas, 1.493 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y 1.271 fueron archivadas. En este sentido, la Memoria puntualiza que este dato incluye las diligencias incoadas en 2024 que finalizaron en 2025 y no incluye aquellas incoadas en 2025 en tramitación al terminar ese año.

Además, se incoaron un total de 4.707 procedimientos judiciales. De ellos, 359 fueron por delitos contra el medio ambiente, 1.072 por urbanismo y ordenación del territorio, 436 corresponden a patrimonio histórico, 666 a delitos contra la flora y fauna, 942 a incendios forestales y 1.232 a malos tratos a animales domésticos.

La Memoria recoge que el año pasado se presentaron 1.478 escritos de acusación de los que 106 fueron por delitos contra el medio ambiente, 624 en materia de urbanismo y ordenación del territorio, 36 por delitos sobre el patrimonio histórico, 282 en materia de flora y fauna, 117 por delitos de incendio forestal y 313 por malos tratos a animales domésticos.

A su vez, se dictaron 1.087 sentencias condenatorias: 45 por delitos contra el medio ambiente, 359 por urbanismo y contra la ordenación del territorio, 34 en patrimonio histórico, 280 en materia de flora y fauna, 86 por incendio forestal y 283 por malos tratos a animales domésticos.

Asimismo, reporta que se dictaron 221 sentencias absolutorias de las que 21 lo son en materia de medio ambiente, 75 en urbanismo y contra la ordenación del territorio, 7 por delitos sobre el patrimonio histórico, 40 por delitos contra la flora y fauna, 20 por delitos de incendio forestal y 58 por malos tratos a animales domésticos.

82 DEMOLICIONES EN 2025

Por otro lado, la Fiscalía ha vuelto a incidir un año más en que es "imprescindible" un mayor control de las ejecutorias de demoliciones. Según dice, la necesidad de de restaurar el orden jurídico alterado con la construcción ilegal es "crucial" y los propios delegados de medioambiente de las fiscalías deben asumir el control de las ejecutorias con ese fin, reforzando para ello las secciones si fuera necesario.

Aunque el control de las ejecutorias se torna "difícil", ha explicado que se llevaron a cabo total de 82 demoliciones en 2025, entre voluntarias y forzosas. Aún así, señala que no todas las memorias recibidas mencionan el número de demoliciones y que no se descarta que el número pueda ser superior debido precisamente a las dificultades indicadas arriba.