Mar España (exdirectora de la AEPD) reclama móviles diseñados para niños: "Familias tontas dan smartphones pronto"

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Plataforma Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mar España ha pedido a los fabricantes de dispositivos y a la industria de telecomunicaciones agrupada en DigitalES que "vendan dispositivos para menores", con "privacidad desde el diseño y por defecto, con control parental y con verificación de edad adecuada" y que no permita descargar redes sociales.

"Familias tontas dan smartphones pronto", ha advertido este miércoles la directora de la AEPD durante la última década, en el marco de una ponencia pronunciada en la tercera jornada del foro de reflexión y debate de Atresmedia, Metafuturo, que se celebra en el Ateneo de Madrid entre el 17 y el 21 de noviembre.

España ha expresado que en el mercado ya existen dispositivos móviles para menores y se ha preguntado "por qué no se venden". En este sentido, aboga por establecer "protocolos" que eviten que se pueda vender un dispositivo digital, ya sea un smartphone, un ordenador o una consola a menores de 18 años, como ocurre con el alcohol.

En el marco de este foro, Mar España ha adelantado que el próximo 26 de noviembre la Plataforma Control Z --formada por asociaciones científicas, de la sociedad civil y medios de comunicación-- celebrará un acto con el objetivo de promover el retraso de la entrega del smartphone y el acceso a las redes sociales hasta los 16 años.

"Y demos, a los 12 años, cuando pasan los chavales al instituto, un móvil para menores, que no les permite descargarse redes sociales, que tiene control parental y que tiene verificación de edad adecuada. O sea, a los 12 años, una persona es más niño todavía que adolescente", ha manifestado.

La exdirectora también recomienda a las familias dar "ejemplo" y adoptar el 'plan digital familiar', definido por la Asociación Española de Pediatría y "apoyado por todas las sociedades médicas", que recoge las "recomendaciones por edades de las pautas que marcan los expertos en salud".

CÓMO SABER SI ESTÁ "ENGANCHADO"

Por otro lado, Mar España ha señalado las alertas a las que deben poner atención las familias para saber si su hijo está enganchado: "Si le quitan los dispositivos y se desata el enfado. Si ves que se empieza a aislar, si el rendimiento escolar cambia, si no quiere salir con los amigos, si deja de hacer deporte", ha detallado.

A nivel regulatorio, cree que España está "bien, lo que pasa es que las empresas todavía no están cumpliendo". No obstante, "por pedir una carta a los Reyes", ha señalado que "quizás" haría falta un reglamento en relación con la protección digital a los menores "efectivo", que se implante "ya" el sistema de verificación de edad por parte de la Comisión Europea, siguiendo las pautas de la Agencia Española de Protección de Datos, y que se obligara por defecto a nivel de la Unión Europea a todos los fabricantes de dispositivos a incluir control parental y verificación de edad.

En cuanto al proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, ha pedido "consenso" a los grupos para que salga adelante y que incluyan una serie de mejoras en el texto mediante la aprobación de varias enmiendas.

En este sentido, Mar España ha detallado que Plataforma Control Z ya se ha reunido con PSOE y PNV, y tiene previstos encuentros con Sumar y ERC, para trasladarles la necesidad de incluir el concepto de "salud pública" ante lo que considera una "pandemia" de salud mental que "supera las fronteras".

Igualmente, la plataforma propone la "desescalada digital en la enseñanza". "No puede ser ahora mismo que el sistema educativo sea el camello de nuestros propios hijos. En un colegio no se da alcohol, no se dan drogas, no se da tabaco. Está prohibido el consumo. ¿Porqué se están dando enseñanza digital u obligando a hacer deberes en tabletas superando las pautas que dan los médicos?", ha planteado.

La organización defiende, asimismo, reclamar reformar el Código Penal para pedir responsabilidad a la industria de Internet y a las grandes plataformas "cuando incitan a contenidos autolesivos, incitan al suicidio o no verifican adecuadamente la edad porque ahora mismo sigue sin verificarse adecuadamente la edad de acceso a redes sociales y la edad de acceso al porno".

Mar España ha advertido de que el modelo negocio de la industria de Internet está basado en el perfilado individual, en los "patrones adictivos" y en el "scroll infinito". De este modo, ha rechazado la "falacia" de que los menores se pueden autoproteger. "Eso es mentira", ha afirmado, para después añadir que "la percepción del peligro va con la madurez del córtex prefrontal".

Finalmente, Mar España ha alertado de los riesgos que tiene la inteligencia artificial en los adolescentes: "dependencia emocional, adicción, exposición a contenidos adictivos, agravamiento de la depresión". "Ahora mismo, casi la mitad de los adolescentes cuando tienen un problema, utilizan de consejero la inteligencia artificial en vez de acudir a su familia, a sus amigos o al profesorado", ha subrayado, para pedir "sentido común" a la hora de utilizarla.