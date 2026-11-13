Una marcha reclamará este sábado en Antalya justicia climática y el fin de combustibles fósiles ante la COP31

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Marcha Popular por el Clima recorrerá este sábado 14 de noviembre las calles de Antalya (Turquía) para exigir a los gobiernos reunidos en la Cumbre del Clima de este año (COP31) el fin de los nuevos proyectos de combustibles fósiles y una transición justa hacia un modelo basado íntegramente en renovables, según ha informado este viernes la ONG ecologista internacional 350.org.

Los organizadores esperan reunir a miles de personas en una movilización que reclamará financiación climática pública que no genere deuda para el Sur Global, reparaciones por pérdidas y daños, soberanía alimentaria, protección de los ecosistemas y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La movilización forma parte de la Jornada Mundial de Acción por la Justicia Climática del 14 de noviembre, en la que movimientos y organizaciones han convocado acciones en todos los continentes. En Antalya, reunirá "la energía" de la Cumbre Popular por el Clima y de una amplia red de organizaciones y movimientos de la sociedad civil que trabajan por un cambio sistémico.

De acuerdo con 350.org, los organizadores sostienen que la justicia climática, la paz, la igualdad y la defensa de los derechos humanos son "inseparables". Por ello, exigen además el fin de las guerras, la ocupación y la militarización, y expresan su solidaridad con las poblaciones que sufren violencia y desplazamiento en Palestina, Sudán, la República Democrática del Congo y las zonas de conflicto de todo el mundo.

"BRÚJULA PARA LA DIRECCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES"

La delegada de Greenpeace España y Portugal en la COP31, Sara Pizzinato, ha destacado en declaraciones a Europa Press que los eventos de la sociedad civil son fundamentales para recordar que las negociaciones climáticas no son un juego de poder, sino que están en juego vidas humanas amenazadas por los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías y la falta de acceso a los alimentos.

"Sirven de brújula o quieren servir de brújula para la dirección de las negociaciones que ocurren luego en las salas de la COP", ha señalado.

Por ello, ha invitado a la participación y ha subrayado que, pese a las dificultades que afronta la sociedad civil en Turquía, el país cuenta con una larga trayectoria de movimientos sociales y acciones locales que Greenpeace quiere respaldar, tanto en la lucha climática como en otras causas fundamentales para las personas.

"TRANSFORMACIONES MUCHO MÁS RÁPIDAS"

Por su parte, el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción y coordinador de la Alianza por el Clima, Javier Andaluz, ha explicado en declaraciones a Europa Press que tras la marcha se celebrará un encuentro de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar su papel frente a la inacción de los gobiernos ante la emergencia climática.

A su juicio, estos movimientos, que incluyen a quienes ya sufren las consecuencias del cambio climático, no solo exigen respuestas, sino que impulsan alternativas prácticas y transformaciones más rápidas que los compromisos gubernamentales, con criterios de justicia climática y social.

Por ello, considera que esa capacidad de acción les otorga una mayor legitimidad social y obliga a los gobiernos, con el tiempo, a reconocer la viabilidad de sus propuestas.

"Verdaderamente está consiguiendo transformaciones mucho más rápidas de lo que avanzan los compromisos de los gobiernos, en la cual los gobiernos se tienen que ver obligados al cabo de los años a aceptar que esas realidades, esas alternativas existen, son prácticas y además contienen elementos de justicia climática y social", ha apuntado.

MOVILIZACIONES "IMPRESCINDIBLES"

Por su parte, la responsable de Justicia Climática de Amigas de la Tierra, Cristina Alonso, ha recalcado en declaraciones a Europa Press que considera "imprescindibles" las movilizaciones de la contracumbre para presionar a los gobiernos y lograr acuerdos que respondan a la justicia climática.

Entre las principales reivindicaciones, ha señalado una hoja de ruta vinculante para abandonar el carbón, el petróleo y el gas, limitar la influencia de las grandes compañías energéticas en las negociaciones y aumentar la financiación del norte global mediante subvenciones que no generen más deuda.

Asimismo, ha reclamado una transición justa con derechos laborales y participación efectiva de sindicatos, comunidades y pueblos indígenas, así como el respeto a sus derechos y a su consentimiento libre, previo e informado ante proyectos extractivos.

Alonso también ha denunciado que Turquía, como anfitriona de la COP31, obstaculiza el derecho a la protesta mediante trabas burocráticas, restricciones y detenciones.

"Es inadmisible liderar una cumbre climática, mientras silencias a quienes defienden precisamente políticas climáticas justas", ha lamentado.