La Marea Blanca vuelve a recorrer las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública

Publicado 17/02/2019 19:15:07 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una nueva Marea Blanca ha vuelto a recorrer este domingo 17 de febrero el centro de la capital madrileña para defender un sistema sanitario público y criticar la gestión del PP por la que "están haciendo negocio con la salud, descapitalizando lo público y desviándolo a la sanidad privada".

La movilización ha sido convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid que acusa a PP y Ciudadanos de ser "verdugos de la sanidad pública" al impulsar, a su juicio, políticas neoliberales en ese sentido durante toda la legislatura autonómica.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Madrid, Carmen Esbri, ha señalado que aunque hablaban de sostenibilidad del sistema de sanidad publica, "es todo una falacia", porque, en su opinión, "realmente lo que se ha provocado es la destrucción de un sistema que lo pagamos entre todos con nuestros impuestos".

"En Madrid da enormes problemas y ahora llega a la atención primaria, que es el último bocado que quieren dilapidar", ha indicado Esbri a la vez que ha asegurado que "una sociedad que no sea saludable, no tiene futuro".

En relación a la decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de disminuir los horarios de consulta de 14 centros de salud hasta las 18:30 horas, la portavoz de la Comisión de Sanidad de la Federación Regional de Vecinos, Marisa Torres, ha criticado que quieran acabar con la atención primaria, porque "afecta a la ciudadanía".

"Dicen que no son recortes, pero es recorte en la atención. Como no quieren contratar, nos están quitando servicio de atención a los ciudadanos. Hasta ahora les ha salido siempre bien, pero la ciudadanía se esta enterando de que es un servicio público y, por lo tanto, hay que dar las 12 horas que tiene ahora mismo de horario la atención primaria y no vamos a consentir ni un minuto menos", ha aseverado Torres.

En cuanto a las elecciones generales y autonómicas que tendrán lugar en los próximos meses, 28 de abril y 26 de mayo respectivamente, algunos de los manifestantes esperan cambios, como que "gobierne la izquierda" en la Comunidad de Madrid, porque "es la única que va a estar con la gente, los demás van a chupar y a enriquecerse".

En este sentido, algunos asistentes consideran que si ganan "PP, Cs y Vox, van a incidir en que la sanidad pública siga desapareciendo", porque "solo buscan el negocio", y por ello "no pueden rendirse".

"Estamos en un plan de 'es lo que hay', pero es por lo que tenemos que luchar, porque sino van a hacer lo que quieran con nosotros. Es una pena que aquí no veo juventud y es la que más tendría que luchar. Cada vez somos menos en la lucha, pero hay que seguir", ha señalado uno de los participantes de la manifestación.

Como en anteriores ocasiones, la marcha de la Marea Blanca ha arrancado a las 12 horas de este domingo desde Callao y ha recorrido la calle Preciados hasta Sol, pasando por la calle Arenal, Bordadores y Plaza mayor hasta desembocar de nuevo en la Puerta del Sol, donde se ubica la sede del Ejecutivo autonómico.